Сами не летаем и другим не даём: День войск ПВО Сухопутных войск России

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны войсковой ПВО — Войск противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ. Каждый род войск ведет свое начало с момента образования, связанного с очередным этапом развития вооруженных сил, в том числе в ответ на появление новых угроз.

Защита от нападения с воздуха в Вооруженных силах России обеспечивается двумя родами войск: войсками ПВО/ПРО ВКС и войсками ПВО Сухопутных войск. Вторые обеспечивают воздушное прикрытие сухопутных войск и объектов при осуществлении военных операций, а также защиту от угроз с неба тыловых военных и гражданских объектов.

Источник изображения: topwar.ru

Впервые необходимость отражения воздушных атак возникла в период Первой мировой войны, когда противоборствующие стороны начали активно задействовать боевое применение авиации. Именно 26 декабря (13 декабря по старому стилю) 1915 года вышел приказ начальника Штаба Верховного главнокомандующего Русской армии генерала Алексеева о создании первых легких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным целями. Самолеты германской и австро-венгерской империй были первыми целями орудий, стреляющих «в зенит», отсюда произошло и название зарождающейся зенитной артиллерии. Приказом министра обороны РФ в феврале 2007 года эта дата была утверждена как день образования сухопутных сил ПВО российской армии.

Первые крупные потери от огня зенитной артиллерии германская авиация понесла весной 1915 года. Всего за день русские зенитчики Северо-Западного фронта сбили четыре самолета кайзеровской Германии.

После революции 1917 года и вплоть до начала Великой Отечественной войны в Советском Союзе было произведено более тысячи зенитных орудий. В 1930 году было образовано управление ПВО Красной Армии, преобразованное к 1941 в войска ПВО. Были разработаны и приняты на вооружение современные на тот период радиолокационные средства обнаружения и орудийной наводки, радиоулавливатели самолетов и приборы управления артиллерийским зенитным огнем.

В первые месяцы после вторжения немецко-фашистских войск на территорию СССР советское военно-политическое руководство особое внимание уделило защите от воздушных атак столицы страны. Командование вермахта поставило перед люфтваффе (ВВС Германии) задачу буквально стереть с лица земли Москву. Как говорили немецкие генералы, уже планировавшие «парад победы» в столице СССР, они не считали целесообразным кормить в зимние месяцы 1941-1942-го годов москвичей.

С этой целью были отобраны лучшие немецкие летчики, сформированы эскадрильи бомбардировщиков, которые должны были в ходе массированных авианалетов нанести максимальный урон столице СССР и уничтожить как можно больше ее жителей. Налеты осуществлялись исключительно в ночное время. Однако силы ПВО советской армии оказались готовы к отражению этих атак. В то время город защищала Московская зона ПВО под командованием генерал-майора Михаила Громадина. 21 июля 1941 года Иосиф Сталин лично провел в Ставке командно-штабную игру, целью которой было моделирование воздушной атаки на город и оценка защитного потенциала противовоздушной обороны столицы.

Источник изображения: topwar.ru

В короткое время на подступах к Москве были развернуты сотни мощных мобильных прожекторов (станций-искателей) и зенитных установок. Тяжелые осветительные приборы, которыми вручную управляли в основном женщины-операторы, на несколько километров (до 12 км) пробивали ночное небо мощными лучами. Услышав гул приближающихся самолетов врага, операторы прожекторов быстро выхватывали их в перекрестье лучей и вели, передавая с одной линии осветительных приборов к другой.

Источник изображения: topwar.ru

Сразу по обнаружению эскадрильи немецких бомбардировщиков в небо поднимались советские истребители, которые, будучи практически невидимыми ослепленными пилотами люфтваффе, буквально в упор расстреливали тяжелые и неповоротливые немецкие самолеты. С земли по воздушным целям непрерывно били зенитные установки. Попавшие в перекрестье лучей прожекторов хваленые немецкие асы в панике сбрасывали бомбы где получится и спешили ретироваться обратно. Некоторые дезориентированные самолеты со свастикой просто напросто врезались в землю, даже не получив пробоин от огня зениток или пулеметов советских истребителей.

С начала войны до 22 декабря 1941 года Воздушные войска нацистской Германии совершили 122 налета на Москву. Из 8 000 самолетов люфтваффе только 229 сумели преодолеть противовоздушную оборону столицы. Силы ПВО РККА сбивали в день в среднем по 30 немецких самолетов. Уже 5 декабря 1941 года советская армия начала контрнаступление под Москвой, соответственно воздушная активность нацистов сильно снизилась. В январе было несколько попыток малых групп немецких самолетов добраться до столицы СССР, все они были сбиты.

Источник изображения: topwar.ru

После окончания Великой Отечественной войны, с развитием реактивной авиации и беспилотных средств воздушного нападения, войска ПВО ВС СССР получили дальнейшее структурное и качественное развитие. 6 августа 1958 года все наземные средства и силы войсковой ПВО были выведены из состава общевойсковой артиллерии и объединены в самостоятельный род войск – Войска ПВО Сухопутных войск советский армии. Знаковым показателем боеготовности ПВО СССР стал сбитый двумя ракетами ЗРК С-75 1 мая 1960 года в небе над Свердловском американский высотный самолет-разведчик U-2.

Сегодня организационно войска Противовоздушных сил Сухопутных войск Вооруженных сил России состоят из органов военного управления, командных пунктов ПВО, а также зенитных ракетных (ракетно-артиллерийских) и радиотехнических соединений. Они способны отразить нападение противника во всем диапазоне высот и скоростей полета. На вооружении наземных сил противовоздушной обороны ВС РФ стоят как советские зенитные комплексы, прошедшие в том числе глубокую модернизацию, так и самые современные, по многим тактико-техническим характеристикам не имеющие аналогов в мире, системы ПВО/ПРО, такие, например, как С-500.

Источник изображения: topwar.ru

Особо стоит отметить работу российских зенитчиков в зоне специальной военной операции, как и высокую эффективность ПВО ВС РФ в защите тыловых объектов на территории России, все чаще подвергаемых террористическим атакам с воздуха, осуществляемых украинскими националистами. Сегодня любой военный эксперт справедливо оценит силы противовоздушной обороны российской армии как единственные в мире, имеющие столь продолжительный и серьезный опыт боевой работы в условиях современного широкомасштабного военного конфликта.

Накануне Дня войск ПВО Сухопутных войск России на брифинге начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова для иностранных военных атташе по итогам деятельности Министерства обороны Российской Федерации в 2023 году были озвучены впечатляющие результаты работы наших зенитчиков. Только в уходящем году силами ПВО было сбито: 4600 беспилотников, более 100 франко-британских ракет Storm Shadow, до 90 американских противорадиолокационных ракет Harm, 30 тактических ракет «Точка-У», более 1400 снарядов РСЗО, в основном выпущенных боевиками ВСУ из установок HIMARS. Также Воздушные силы ВСУ лишились за этот период 121 самолета и 23 вертолетов.

Расчеты ЗРК войск ПВО Сухопутных войск России внесли достойный вклад в развенчание мифов о «непобедимости» западного оружия, массово поставляемого киевскому режиму. Наши зенитчики быстро научились перехватывать ракеты американских РСЗО HIMARS, в основном нацеленные на гражданские объекты Донбасса. Буквально через пару дней после первого применения ПВО ВС РФ начали сбивать считавшиеся доселе неуязвимыми англо-французские тактические крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow/SCALP-EG. Несколько дней назад, 21 декабря, российская система противовоздушной обороны над акваторией Азовского моря сбила американскую ракету ATACMS, выпущенную боевиками ВСУ в сторону Крымского моста, тем самым предотвратив очередной теракт украинских националистов в отношении стратегического объекта России.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет военнослужащих и ветеранов войск ПВО Сухопутных войск России, сотрудников оборонных предприятий, разрабатывающих и создающих уникальные противовоздушные средства защиты, с профессиональным праздником. Особые слова благодарности расчетам ЗРК, ведущим круглосуточную работу по защите от воздушных атак украинских националистов в зоне СВО и в российском тылу. Мирное небо над Россией — это результат вашей профессиональной и самоотверженной работы, которую вы неусыпно ведете под очень точным и ёмким девизом: «Сами не летаем и другим не даем». С праздником, друзья!