Как сообщила газета "Известия" в материале Богдана Степового и Алексея Рамма "Ледяной прием: Севморпуть прикрыл смешанный авиакорпус", Северный морской путь будет защищать смешанный арктический авиационный корпус. Он был сформирован в составе Северного флота ВМФ Российской Федерации и уже приступил к выполнению задач. В него вошли два истребительных, смешанный и вертолетный авиаполки. Новое боевое формирование будет прикрывать не только важную арктическую транспортную артерию, но и северные острова от воздушных, наземных, надводных и подводных сил противника. Эксперты отмечают, что принадлежность Севморпути России оспаривается другими странами, поэтому властям необходимо укреплять северные границы.

Корабельный истребитель МиГ-29КР из состава 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота. Североморск-3 (Мурманская область), декабрь 2023 года (с) газета "На страже Заполярья"

В составе Северного флота сформирован смешанный авиационный корпус (САК). Новое объединение создано на базе 45-й армии ВВС и ПВО. Одна из главных задач САК - защита Северного морского пути от воздушных, наземных, надводных и подводных сил противника, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве.

В состав Объединенного командования Северного флота входила 45-я армия ВВС и ПВО. Теперь принято решение передать армию в состав вновь формирующегося Ленинградского военного округа. Планировалось, что в составе ЛенВО будет сформирована "с нуля" новая воздушная армия. Но, по словам источников "Известий", от такого решения отказались.

В состав смешанного авиационного корпуса Северного флота вошли два истребительных корабельных авиационных полка - 279-й и 100-й. А также [403-й] смешанный авиационный полк - на его вооружении стоят транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 и противолодочные Ил-38Н. Пополнил САК и [830-й] вертолетный полк, оснащенный поисково-спасательными и противолодочными Ка-27, транспортно-ударными Ка-29 и Ми-8АМТШ/МТВ-5.

Помимо авиации в распоряжении командования корпуса есть зенитно-ракетные и радиотехнические полки.

Авиационная техника смешанного авиационного корпуса уже приступила к дежурству на российских арктических военных базах. В частности, истребители Су-33 и МиГ-29КР корабельных авиационных полков выполняют задачи по прикрытию Северного морского пути и других арктических регионов на аэродроме Рогачево на Новой Земле.

На коллегии Минобороны РФ 19 декабря глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что в этом году в составе вооруженных сил были сформированы полностью укомплектованные и оснащенные две общевойсковые армии, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков, а также смешанный авиационный корпус.

Между вновь формируемым Ленинградским военным округом и Северным флотом поделили зоны ответственности, рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

- ЛенВО будет отвечать за оборону границы с Финляндией и Норвегией, - считает он. - Северный флот будет прикрывать важные военно-морские базы, острова, Северный морской путь, наши корабли в Баренцевом и других морях. Задачи у нового смешанного авиакорпуса будут оборонительные. Спокойно на нашем Севере не будет. За последние годы активность кораблей и самолетов-шпионов на наших северных границах увеличилась в разы, и тенденция к ее снижению не просматривается. Наоборот, она будет только расти. Страны НАТО и ряд других фактически ведут против нас необъявленную войну. В случае обострения обстановки Северному флоту предстоит перекрыть доступ недружественным флотам в воды Севморпути. Для решения этой задачи нужна авиация.

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Летчики смешанного авиационного корпуса Северного флота уже начали проводить учения. В частности, учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-38 над Баренцевым морем. В частности, 21 декабря эти самолеты отработали задачи по групповому поиску и слежению за подлодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств. Полетные задания выполнялись в условиях полярной ночи.

Главной целью полетов стало повышение слаженности действий летчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению, сообщили в пресс-службе Северного флота.

24 декабря на Северном флоте прошли учения по организации охраны и обороны аэродрома смешанного авиационного корпуса. На них военнослужащим продемонстрировали особенности применения беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа и способы борьбы с ними.

До этого над Кольским полуостровом и Баренцевым морем летчики вертолетов Ка-27 отработали взаимодействие с группой руководства во время полетов при низких температурах.

Минобороны РФ с 1 декабря приступило к выполнению поручения президента по наращиванию вооруженных сил до 1 млн 320 тыс. человек. Также продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов на фоне вступления в НАТО Финляндии и предстоящего вступления Швеции. При их формировании также учитывается и договоренность между Вашингтоном и Хельсинки об использовании американцами финских военных объектов, в частности авиационных баз.

"Известия" уже писали, что Минобороны РФ приняло решение создать и развернуть новые полки военно-транспортной авиации на главных стратегических направлениях - западном, северном и южном. А на Дальнем Востоке первый из них уже создан. Полки оснастят транспортными самолетами Ил-76, Ан-26 и, возможно, вертолетами Ми-26. Новые части позволят оперативнее перебрасывать силы и средства на угрожаемые направления - это необходимо в условиях непростой военно-политической обстановки.

Комментарий bmpd. Таким образом, после нескольких лет абсурдных экспериментов с приданием Северному флоту статуса оперативно-стратегического командования (военного оруга) с подчинением ему всех частей сухопутных войск и ВВС и ПВО на Севере, все вернулось на круги своя и на северном направлении восстанавливается "нормальный" Ленинградский военный округ, которому подчинены части сухопутных войск и ВВС и ПВО в его зоне ответственности. В том числе в новый округ отходят все части ВВС и ПВО вместе с управлением 45-й армии ВВС и ПВО. Северный флот "редуцируется" до выполнения своих обычных задач и сохраняет в своем составе только свои традиционные "исконные" части морской авиации, которые теперь объединены управлением смешанного авиационного корпуса (очевидно, обычным флотским управлением морской авиации для управления четырьмя куцыми авиационными полками уж никак нельзя было обойтись).

По нашей информации, зенитно-ракетные и радиотехнические полки в состав смешанного корпуса не входят и также отошли 45-й армии ВВС и ПВО. В то же время авторы материала забыли упомянуть 73-ю отдельную противолодочную авиационную эскадрилью на аэродроме Кипелово, оснащенную самолетами Ту-142.