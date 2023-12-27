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Интерфакс-АВН

Нетаньяху заявил о нескором окончании операции в секторе Газа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AFP 2023 / ABIR SULTAN

Иерусалим. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на завершение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа уйдет еще немало времени.

"Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться (...) Это будет долгая битва, и она не близка к завершению. Нам нужны терпение, единство, преданность миссии", - приводит The Times of Israel слова премьера на встрече в кнессете с членами фракции "Ликуд".

Нетаньяху добавил, что без действий военных нельзя освободить более 100 заложников, остающихся у группировки ХАМАС.

Тем временем Итай Темкин, заместитель главы бюджетного отдела Минфина Израиля, заявил комитету по финансам в кнессете, что на операцию ЦАХАЛ в анклаве в 2024 году потребуется еще $14 млрд - на два месяца боев. Однако, по его словам, преждевременно говорить, продолжится ли операция ЦАХАЛ в марте или позднее.

В понедельник в ЦАХАЛ объявили, что взяли под оперативный контроль все основные дороги в районе города Хан-Юнис на юге сектора. Также военные провели в этом районе рейд на оружейную фабрику ХАМАС и цементный завод, продукцию которого ХАМАС использовала для строительства подземных туннелей. Позднее военные инженеры подорвали оба предприятия.

Также ЦАХАЛ зачистила две школы в городе Газа, где, по данным разведки, укрывались бойцы ХАМАС. Военные после перестрелок взяли в плен бойцов ХАМАС и "Исламского джихада", захватили оружие и взрывчатку. По данным командования, сейчас на севере анклава сохранил боеспособность только батальон ХАМАС "Дарадж Туффа".

Однако, по информации Associated Press, палестинцы сообщают о мощных бомбардировках ВВС Израиля на севере анклава, о стрельбе в лагере беженцев Джебалия, который израильское командование ранее объявило взятым под контроль. С минувшей пятницы в анклаве погибли 17 солдат ЦАХАЛ - в основном в центральной и южной части сектора.

Западные СМИ напоминают, что в минувшую субботу Генштаб ЦАХАЛ отчитался о взятии под оперативный контроль севера сектора Газа. Но местные жители сообщают, что бои в северных районах анклава стали лишь ожесточеннее.

В понедельник ливанское движение "Хезболла" продолжало обстреливать реактивными снарядами и ракетами позиции ЦАХАЛ на севере Израиля. В ответ израильские танки открывали огонь по нескольким целям "Хезболлы".

Число жертв в сектора Газа, по обновленным данным палестинского Минздрава, достигло 20 тыс. 674 человека. Представители властей Газы также сообщили, что авиаудары Израиля унесли в ночь на понедельник жизни более 100 человек. С 7 октября ранения получили 54 тыс. 536 человек.

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