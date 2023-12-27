Рекорд индийского оборонного экспорта

Как сообщила индийская газета "The Economic Times" в материале "Year-ender: 2023 witnesses record defence exports, all-time high productions" ("Итоги года: в 2023 году мы стали свидетелями рекордного экспорта оборонной продукции и рекордно высокого уровня производства в истории"), со ссылкой на данные министерства обороны Индии, в 2022-2023 финансовом году индийский оборонный экспорт (как можно понять, по объему новых контрактов) достиг рекордного уровня в истории - около 16 тысяч крор рупий (1,924 млод долл), что почти на 3000 крор (360 млн долл) больше, чем в предыдущем финансовом году, и тем самым вырос более чем в 10 раз с 2016-2017 финансового года.

155-мм/52 буксируемая гаубица ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System) разработки и производства индийской компании Kalyani Strategic Systems Ltd. (KSSL, в составе Kalyani Group). Сообщается, что 84 гаубицы ATAGS заказаны Арменией, и первые шесть из них были поставлены в 2023 году (с) KSSL

Сообщается, что в настоящее время Индия экспортирует свою оборонную продукцию более чем в 85 стран. ее экспорт осуществляют 100 индийских компаний.

Также сообщено, что общий объем индийского оборонного производства в 2022-2023 финансовом году впервые превысил отметку в один лакх рупий (100 тысяч крор рупий, или около 12 млрд долл). В 2021-2022 финансовом году этот объем составлял 95 тысяч крор рупий (около 11,4 млрд долл). В 2022-2023 финансовом году закупки у индийской промышленности составили 68% закупочного бюджета министерства обороны Индии, и ожидается, что в 2023-2024 финансовом году эта доля вырастет до 75%, превысив в физическом выражении один лакх рупий.

Общий бюджет министерства обороны Индии в 2023-2024 финансовом году утвержден в объеме 5,94 лакх рупий (71,4 млрд долл), в том числе закупочный бюджет (включая инфраструктурное строительство) - в размере 1,63 лакх рупий (19,6 млрд долл).

Со стороны bmpd укажем, что быстрый рост экспортных продаж индийского ОПК связан в первую очередь с заключением с 2020 года крупных и во многом прорывных для Индии контрактов на поставку вооружений Армении. С ней впервые Индия в своей истории заключила контракты на поставку на коммерческой основе 155-мм буксируемых и самоходных гаубиц, РСЗО Pinaka, ПТРК, РЛС, ЗРК Akash, средств борьбы с БЛА. По ряду оценок, объем заключенных Арменией с 2020 году контрактов на закупку вооружения и военного имущества в Индии составляет достигает 2 млрд долл, что делает Армению крупнейшим зарубежным получателем индийского вооружения.