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Военное обозрение

«Место России занимает Китай»: основным поставщиком оружия в Зимбабве становится КНР

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Источник изображения: topwar.ru

Зимбабве получила крупную партию военной техники из Китая стоимостью $28 млн. В перечень подаренной техники входит по восемь колесных истребителей танков PTL-02 (вооружены 100-мм пушкой), БМП WZ-551, БТР WZ-551, БРЭМ WZ-551, санитарных машин WZ-551, моторизованных водоочистителей, патрульных катеров и микроавтобусов, а также различное стрелковое оружие.

Китай является крупнейшим торговым партнером Зимбабве и основным источником кредитов и помощи

- говорится в издании Military Africa.

КНР стала ключевым торговым и финансовым партнером Зимбабве после того, как США и другие страны Запада ввели против страны санкции и эмбарго за нарушения прав человека и захват земель, принадлежащих белым фермерам.

Эти подарки не бесплатны, потому что Китай получил большой доступ к природным ресурсам Зимбабве

- полагает американский эксперт.

Однако, как указывается в издании PAP, китайские военные поставки африканским странам до сих пор были скромными; основную роль играла Москва:

Гораздо более активно в этом регионе работала Россия, которая поставляла различным государствам оружие, предоставляла военных инструкторов и наемников. Ситуация изменилась, в частности, из-за того, что РФ сейчас занята войной на Украине. Похоже, что Китай занимает ее место.
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Кредитование
Страны
Зимбабве
Китай
Россия
США
Украина
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