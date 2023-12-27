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Военное обозрение

Ходаковский: Командование ВСУ обогатило военный словарь экзотической терминологией

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Источник изображения: topwar.ru

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский считает преждевременными любые оценки результатов спецоперации на Украине. Несмотря на то, что, по мере развития событий, план проведения спецоперации претерпел изменения, однако при этом его нынешняя редакция, хоть структурно и имеет некоторые отличия от первоначальной, никоим образом не уводит в сторону от поставленной задачи.

Ходаковский также отметил, что происходящее в настоящее время мало напоминает четкое следование какому-нибудь плану. По мнению бывшего комбрига "Востока", скорее, мы имеем дело с запущенным процессом, который, получив старт, неизбежно должен завершиться финишем. В этом, собственно, фактически и заключается наш план, содержащий всего два пункта: начать и закончить.

Ходаковский напомнил, что украинское и западное командование пыталось применить против ВС РФ разнообразные тактики: тактику "тысячи порезов", тактику ползучего наступления и другие, тем самым лишь обогатив военный словарь экзотической терминологией.

Замглавы Росгвардии в ДНР резюмировал, что наша нелинейность в путях достижения поставленных целей в очередной раз побеждает западную хитрость, о чем в свое время предупреждал Запад прусский канцлер Отто фон Бисмарк.

Ходаковский ранее сравнивал спецоперацию на Украине с оперативным вмешательством по удалению раковой опухоли, в результате которого существует лишь два возможных исхода: либо операция пройдет успешно, либо пациент, вероятнее всего, погибнет.

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