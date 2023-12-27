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РИА Новости

Лукашенко заверил, что все ТЯО в Белоруссии на своих местах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Лукашенко: все ТЯО в Белоруссии на своих местах и в хорошем состоянии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно.

"Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко.

По его словам, военные обучаются ежедневно. "Каждый день учимся, каждый день. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", - уточнил белорусский лидер.

Ранее власти Белоруссии сообщали, что по просьбе Минска РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как давно делают США на территории своих союзников.

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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