Войти
ИноСМИ

НАТО разместит войска в Финляндии. Вот чем ответит Россия (Al Jazeera, Катар)

126
0
0
Учения Северного флота Кумжа-2021 с участием крейсера Пётр Великий
Учения Северного флота Кумжа-2021 с участием крейсера Пётр Великий.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

Al Jazeera: НАТО решила "запереть" российский флот в Финском заливе

На Россию надвигается страшная опасность, с которой она не сталкивалась со времен Второй мировой войны: НАТО пытается "запереть" ее флот в Финском заливе, сообщает Al Jazeera. Однако у Москвы есть варианты, как выйти из трудной ситуации победителем.

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии в НАТО может обернуться для нее проблемами.

"Взяли и затащили в НАТО Финляндию. <...> Проблем не было, теперь будут, потому что мы там будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", — сказал Путин.

Это первый комментарий Кремля после того, как Хельсинки и Вашингтон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предоставляющее Соединенным Штатам доступ к 15 военным базам на территории Финляндии.

Соглашение допускает предварительное размещение вооружений, прибытие и перемещение американских самолетов, кораблей и транспортных средств.

Слова Путиным о создании Ленинградского военного округа не стали большой новостью, о таких планах уже говорил министр обороны Сергей Шойгу год назад, и с тех пор в России обсуждения этого проекта велись относительно спокойно.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, выдвинула условия, которые Стокгольм и Хельсинки должны выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их членство. Так, она требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Далеко идущие последствия

Продвижение НАТО на восток вопреки обещаниям, данным после окончания холодной войны, представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России.

В 1990 году после подписания СССР Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) страна приняла ограничения на размещение воинских соединений и частей на северо-западе Советского Союза а позднее и России. В связи с этим в 2010 году округ был полностью расформирован. На базе существовавших Ленинградского и Московского военных округов в сентябре 2010 года был образован Западный военный округ.

Ленинградский военный округ, стратегическое территориальное объединение, существовал в период с 1918-го по 2010-й год. Его штаб находился в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. В последние годы этот округ был самым малочисленным. Его сухопутные и воздушно-десантные войска насчитывали около 28 700 человек.

Новые меры

В настоящее время в России насчитывается четыре военных округа: Южный, Западный, Центральный и Восточный, а также объединенное стратегическое командование (ОСК) Северный флот. В октябре этого года Минобороны России предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения.

Согласно проекту указа президента, четыре региона СЗФО [Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ и Республика Коми], ранее относившиеся к Северному флоту, будут включены в Ленинградский военный округ.

В настоящее время отношения между Москвой и Хельсинки переживают один из худших периодов за последние несколько десятилетий. Финские власти даже решили закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Проблемы

По мнению российских аналитиков, Москва – впервые со времен Второй мировой войны – столкнется с ситуацией, когда потенциальный противник будет контролировать оба берега Финского залива и сможет "запереть" там российский флот.

По мнению военного аналитика Владислава Шурыгина, до недавнего времени Финляндия как нейтральная страна не представляла для России опасности, но ситуация изменилась.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между США и Финляндией надо рассматривать как часть плана с целью "запереть" Россию в Финском заливе, отрезав от Балтийского моря. По такому же плану в 1941 году немцы заблокировали советский флот в Финском заливе. Теперь история грозит повториться.

По словам эксперта, сама финская армия не представляет опасности. Но надо понимать, что на территорию Финляндии придут силы НАТО. Из-за этого российским войскам придется разворачивать на границе с Финляндией как минимум корпус, а скорее армию "с силами ПВО и всем остальным необходимым".

"В СССР северо-западное направление прикрывала 6-я армия, цель которой – успешно наступать на всем Скандинавском полуострове в случае войны с НАТО. Сейчас вряд ли имеет смысл разворачивать большой контингент сухопутных войск, основная угроза будет с воздуха", – добавил он.

Военный аналитик Илья Крамник считает, что контроль НАТО над обоими берегами Финского залива является новой опасностью, с которой Россия не сталкивалась со времен Второй мировой войны.

По его мнению, наращивание корабельной группировки Балтийского флота в данном случае не приведет к усилению боевых возможностей. Необходимо развернуть сухопутную группировку у границ с Прибалтикой для потенциального ведения успешных наступательных действий для соединения с Калининградским оборонительным районом и разблокирования Финского залива.

Два новых военных округа [Ленинградский и Московский] необходимо существенно пополнить частями и соединениями окружного подчинения, чтобы быть готовыми к любым агрессивным действиям со стороны Финляндии. В их число могут входить артиллерийские, инженерно-саперные, понтонно-мостовые бригады, бригады РЭБ, бригады связи и так далее.

Автор: Фахим ас-Сурани (فهيم الصوراني)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Россия
США
Турция
Финляндия
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
БФ
ДОВСЕ
СФ
Похожие новости
24.11.2023
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
02.09.2022
Флот на базах, авиация и запас боеприпасов. Бундесвер предостерег НАТО от недооценки военной мощи России
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 02:01
  • 57708
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.12 22:25
  • 201
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 14:44
  • 1
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 26.12 09:59
  • 1
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
  • 25.12 08:41
  • 1
"Пешки и богатый дурачок". США надули Прибалтику и Финляндию (Sohu, Китай)
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ