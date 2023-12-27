НАТО разместит войска в Финляндии. Вот чем ответит Россия (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: НАТО решила "запереть" российский флот в Финском заливе

На Россию надвигается страшная опасность, с которой она не сталкивалась со времен Второй мировой войны: НАТО пытается "запереть" ее флот в Финском заливе, сообщает Al Jazeera. Однако у Москвы есть варианты, как выйти из трудной ситуации победителем.

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии в НАТО может обернуться для нее проблемами.

"Взяли и затащили в НАТО Финляндию. <...> Проблем не было, теперь будут, потому что мы там будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", — сказал Путин.

Это первый комментарий Кремля после того, как Хельсинки и Вашингтон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предоставляющее Соединенным Штатам доступ к 15 военным базам на территории Финляндии.

Соглашение допускает предварительное размещение вооружений, прибытие и перемещение американских самолетов, кораблей и транспортных средств.

Слова Путиным о создании Ленинградского военного округа не стали большой новостью, о таких планах уже говорил министр обороны Сергей Шойгу год назад, и с тех пор в России обсуждения этого проекта велись относительно спокойно.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, выдвинула условия, которые Стокгольм и Хельсинки должны выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их членство. Так, она требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Далеко идущие последствия

Продвижение НАТО на восток вопреки обещаниям, данным после окончания холодной войны, представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России.

В 1990 году после подписания СССР Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) страна приняла ограничения на размещение воинских соединений и частей на северо-западе Советского Союза а позднее и России. В связи с этим в 2010 году округ был полностью расформирован. На базе существовавших Ленинградского и Московского военных округов в сентябре 2010 года был образован Западный военный округ.

Ленинградский военный округ, стратегическое территориальное объединение, существовал в период с 1918-го по 2010-й год. Его штаб находился в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. В последние годы этот округ был самым малочисленным. Его сухопутные и воздушно-десантные войска насчитывали около 28 700 человек.

Новые меры

В настоящее время в России насчитывается четыре военных округа: Южный, Западный, Центральный и Восточный, а также объединенное стратегическое командование (ОСК) Северный флот. В октябре этого года Минобороны России предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения.

Согласно проекту указа президента, четыре региона СЗФО [Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ и Республика Коми], ранее относившиеся к Северному флоту, будут включены в Ленинградский военный округ.

В настоящее время отношения между Москвой и Хельсинки переживают один из худших периодов за последние несколько десятилетий. Финские власти даже решили закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Проблемы

По мнению российских аналитиков, Москва – впервые со времен Второй мировой войны – столкнется с ситуацией, когда потенциальный противник будет контролировать оба берега Финского залива и сможет "запереть" там российский флот.

По мнению военного аналитика Владислава Шурыгина, до недавнего времени Финляндия как нейтральная страна не представляла для России опасности, но ситуация изменилась.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между США и Финляндией надо рассматривать как часть плана с целью "запереть" Россию в Финском заливе, отрезав от Балтийского моря. По такому же плану в 1941 году немцы заблокировали советский флот в Финском заливе. Теперь история грозит повториться.

По словам эксперта, сама финская армия не представляет опасности. Но надо понимать, что на территорию Финляндии придут силы НАТО. Из-за этого российским войскам придется разворачивать на границе с Финляндией как минимум корпус, а скорее армию "с силами ПВО и всем остальным необходимым".

"В СССР северо-западное направление прикрывала 6-я армия, цель которой – успешно наступать на всем Скандинавском полуострове в случае войны с НАТО. Сейчас вряд ли имеет смысл разворачивать большой контингент сухопутных войск, основная угроза будет с воздуха", – добавил он.

Военный аналитик Илья Крамник считает, что контроль НАТО над обоими берегами Финского залива является новой опасностью, с которой Россия не сталкивалась со времен Второй мировой войны.

По его мнению, наращивание корабельной группировки Балтийского флота в данном случае не приведет к усилению боевых возможностей. Необходимо развернуть сухопутную группировку у границ с Прибалтикой для потенциального ведения успешных наступательных действий для соединения с Калининградским оборонительным районом и разблокирования Финского залива.

Два новых военных округа [Ленинградский и Московский] необходимо существенно пополнить частями и соединениями окружного подчинения, чтобы быть готовыми к любым агрессивным действиям со стороны Финляндии. В их число могут входить артиллерийские, инженерно-саперные, понтонно-мостовые бригады, бригады РЭБ, бригады связи и так далее.

Автор: Фахим ас-Сурани (فهيم الصوراني)