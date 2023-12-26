Военный эксперт Синюгин рассказал о серьезных потерях НАТО на Украине

Хваленый спецназ США, отправленный на помощь израильтянам, разгромлен в секторе Газа. Такую сенсационную новость на прошлой неделе сообщил отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор. Между тем сразу несколько военных баз США – в Ираке и Сирии – подверглись мощнейшему обстрелу. Ближний Восток объявил Вашингтону войну, и НАТО уже несет тяжелейшие потери, заявляют источники.

На Украине ситуация обстоит не лучше. Как западная пресса скрывает информацию об ударе по натовскому центру управления ВСУ? И почему генералы НАТО один за другим гибнут "при загадочных обстоятельствах"? Об этом рассказывает программа "Военная тайна" с Игорем Прокопенко на РЕН ТВ.

Смерть без свидетелей

Внезапная смерть, подробности которой неизвестны, настигла военнослужащего корпуса морской пехоты США Олате Марин. Детали не известны. Внезапно скончался и офицер армии США Стенли Дикцис, информация о службе которого подчищена с 2021 года. Также скончался без пыли и шума американский морпех Николас Маймер.

С начала года военнослужащие, которые относились к американской базе ВВС США Тинкер, тоже начали загадочно погибать. Таких смертей насчитали 17 – все якобы погибли в тылу, и у случившегося нет ни одного свидетеля.

Похороны американских военных. Источник: Скриншот видео

Гибель сотрудников ЦРУ при исполнении

Внезапные потери добрались даже до ЦРУ. На мемориальной стене в штаб-квартире в Лэнгли количество звезд погибших при исполнении сотрудников загадочным образом увеличилось в мае с 137 до 139, а еще позже – до 140.

"Во время церемонии ЦРУ добавило две новые звезды к Мемориальной стене в память об исключительных офицерах, чье наследие будет жить, и чья служба должна оставаться известной лишь немногим избранным", – заявили в управлении.

Ведомство признало гибель своих агентов, но от объяснений места и обстоятельств воздержалось. Тогда как странным образом такой мор агентов ЦРУ совпал с ударами российских сил на Украине по центрам принятия решений, а конкретно по зданию Главного управления разведки в Киеве.

Родственники погибших не могут забрать тела

Более того, все чаще появляются сведения, что родственники американцев, на самом деле погибших за Зеленского, не имеют порой даже возможности забрать домой останки. Иногда они получают просто урну с прахом, а в худшем случае натовских отпускников, отбывших в командировку на Украину, хоронят там же.

Эксперты полагают: все дело в том, что останков просто нет. Они навсегда остаются под обломками в подземных бункерах на Украине. Например, в сентябре две российские ракеты прервали совещание натовских и украинских офицеров в замаскированном командном пункте на окраине села Ровного в ДНР.

Кроме того, военные РФ ударили ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер" по штабу и пункту управления 783-й отдельной бригады ВСУ. Стоит отметить, что уничтоженный объект находился почти в 50 километрах от передовой, однако туда долетел не только "Искандер", но и беспилотник, который вел съемку.

Удар ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер". Источник: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Постучался "Искандер" и в штаб 28-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Были ликвидированы десятки военнослужащих и офицеров, включая западных советников. Потери были настолько масштабными, что Зеленский даже выступил с соболезнованиями.

Работа комплекса "Кинжал"

Но больше всего западных советников отправил на тот свет гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Эта ракета успешно поразила так называемый объект 711 – одну из главных баз хранения оружия, расположенную в горной местности на западе Украины на глубине 150 метров.

"Там есть боевой заряд, который позволяет пробивать бункеры на глубине; доставать, зная координаты всех скоплений иностранцев, которые находятся на Украине; руководство, которое находится в этих бункерах. Поразить "Кинжалом" не составляет никакого труда", – объяснил военный аналитик, летчик-инструктор 1-го класса Андрей Красноперов.

Греческое издание Pronews также сообщило, что "Кинжал" уничтожил командный центр НАТО на глубине 130 метров в районе Львова. В нем на момент удара находилось более 300 западных специалистов, из которых только 40 тел удалось поднять на поверхность. Остальные остались лежать там навсегда.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Источник: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

"Большинство – англичане и поляки, но среди них были и американцы, и представители частных военных компаний, которые обеспечивали коммуникацию и передачу данных", – написали в СМИ.

В программе "Военная тайна" ведущий Игорь Прокопенко рассказывает и демонстрирует уникальные кадры с мест проведения военных конфликтов, а эксперты зрителям – мир военной промышленности.