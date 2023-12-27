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Военное обозрение

Западная пресса: шведские ПЗРК RBS 70 успешно борются с российскими дронами

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Источник изображения: topwar.ru

В числе многочисленных изделий западного происхождения украинской армии были поставлены шведские ПЗРК RBS 70.

RBS 70 оказывает активное противодействие российским беспилотникам на поле боя

- поясняют украинские солдаты.

Как указывается в издании Army Recognition, из данного ПЗРК, находившегося на вооружении 47-й бригады ВСУ, был успешно поражен российский разведывательный БПЛА Supercam. В западной прессе заявляется о том, что данный комплекс доказал способность бороться и с другими целями: якобы из него были поражены ударный вертолет Ка-52 и крылатые ракеты. Однако никаких доказательств не приводится.

Эффективная дальность огня из системы составляет примерно 8 км, при этом она способна уничтожать цели на высотах до 5 км. Расчет обычно состоит из двух человек: один осуществляет наведение и запуск ЗУР, второй ведет отвечает за наблюдение и обнаружение цели.

Источник изображения: topwar.ru

RBS 70 с лазерной системой наведения был принят на вооружение шведской армии в 1977 году. 17 ноября 2022 года Швеция одобрила поставку ВСУ ПЗРК RBS 70 вместе с ракетами и организовала обучение украинских расчетов на своей территории. В феврале 2023 году Стокгольм решил передать ВСУ ЗРК средней дальности RBS 97 (I-HAWK).

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Продукция
Ка-52
Проекты
БПЛА
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