Защитит от дронов и заглушит спутниковую связь: чешская армия вооружается новыми комплексами радиоэлектронной борьбы STARKOM

Источник изображения: topwar.ru

Чешская армия закупила 8 новых комплексов радиоэлектронной борьбы STARKOM на шасси Tatra Force 8×8. Данные системы, созданные местной обороной, пойдут на вооружение 532-го батальона РЭБ.

В настоящее время указанное подразделение использует устаревшую технику, такую как системы пассивной разведки RUP-FM-M и Vera S/M, средства РЭБ RZ-12.

STARKOM – это уникальная и очень мощная система, которая предназначена для обнаружения тактических сигналов и создания помех радиосвязи в диапазоне УКВ, УВЧ и СВЧ. Комплекс способен эффективно работать против вражеских радиостанций, обеспечивает антидроновую защиту, может отключить глобальные спутниковые системы позиционирования или воздушные линии связи.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании CZDefence, мощность глушителя составляет 2490 Вт. STARKOM имеет собственный источник питания и является энергетически самодостаточным. На комплекс установлена противоминная и баллистическая защита, РХБЗ. Целям самообороны служит пулемет FN Minimi, который расположен на крыше бронированной кабины машины. Весь автомобиль также защищает мультиспектральный камуфляж, маскирующий в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах.

Полный перевод комплекса в рабочее состояние занимает несколько минут. Время непрерывной работы составляет около 10 часов.