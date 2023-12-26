Путин: РФ укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях

Россия реализует все свои планы по строительству кораблей, качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, на церемонии подъема военно-морских флагов на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота (ВМФ). Мероприятие проходит на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

«Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», — сказал президент.

Кроме того, по словам Путина, в Северодвинске на «Севмаше» в следующие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М», а на петербургских «Адмиралтейских верфях» на данный момент строится шесть дизельных подводных лодок.

Глава государства добавил, что еще размещен заказ на строительство патрульных кораблей Арктической зоны, это также обеспечит безопасность судоходства на Северном морском пути.

«Здесь, на «Северной верфи», идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035 год планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные, а также патрульные корабли», — поделился российский лидер.

Путин акцентировал, что такая системная работа обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасти. Это дополнительные инвестиции в экономику регионов, рабочие места и передовые технологии также и для гражданского судостроения.

Ранее, 19 декабря, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что все российские военные флоты находятся в состоянии боевой готовности, перед ними в 2024 году поставлены масштабные задачи. Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ еще один ледокол, многофункциональные суда, суда снабжения.

13 декабря британская газета Daily Express написала о том, что президент России за последнее время значительно модернизировал Военно-морской флот РФ. Издание привело в пример российский атомный подводный крейсер «Император Александр III», который несет на себе 16 межконтинентальных ракет, и атомную подводную лодку «Красноярск», которая оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.