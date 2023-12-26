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Время электроники

Интернет вещей пересядет на российские чипы

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Интернет вещей
Интернет вещей.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Российские операторы связи приступили к тестированию отечественных M2M сим-карт для IoT (интернета вещей) — их массовый выпуск, включая чипы, намерен начать в 2024 году зеленоградский «Микрон», а в перспективе — «НМ-Тех».

Как пишет "Коммерсантъ", российские операторы связи приступили к тестированию отечественных M2M сим-карт для IoT (интернета вещей) — их массовый выпуск, включая чипы, намерен начать в 2024 году зеленоградский «Микрон», а в перспективе — «НМ-Тех». В «Микроне» рассчитывают на рынок в «несколько сотен тысяч» карт, тогда как общий парк таких карт в РФ составляет 35,5 млн шт. и растет. Эксперты считают, что спрос будут стимулировать государственные проекты, предполагающие в том числе использование отечественных сим-карт на сетях, где важна защищенность данных.

В декабре «МегаФон», МТС, «Вымпелком», а также «ряд специализированных компаний» получат для тестирования образцы российских M2M сим-карт, рассказали “Ъ” в Минпромторге. Речь идет о сим-картах для межмашинного взаимодействия, используемых в IoT-устройствах «умного дома», промышленности, банкоматах и т.д., которые отличаются низким энергопотреблением и малым объемом передачи данных. В министерстве уточнили, что сим-карты разработаны с использованием госсубсидий.

Чипы для сим-карт будет выпускать «Микрон», их продажи завод намерен начать в 2024 году, в количестве «не менее нескольких сотен тысяч».

В Минпромторге уточнили, что корпусировать сим-карты также планируется на «Микроне», но «возможны и другие предприятия».

В 2024 году начнется сертификация средства криптографической защиты информации для микросхем в сим-карте, добавили в министерстве.

В «Микроне» на запрос “Ъ” не ответили. Собеседник “Ъ”, близкий к руководству предприятия, пояснил, что заводу пришлось для организации производства чипов и сим-карт «донастраивать существующие технологические процессы». Выпускать чипы будет и «НМ-Тех», уточнил замглавы Минпромторга Василий Шпак: «Там планируется осваивать широкую номенклатуру микроэлектронных изделий. Много чего хотим делать, в том числе и симки».

О том, что Минцифры, операторы связи и российские полупроводниковые предприятия обсуждают перспективы запуска производства чипов для сим-карт, стало известно весной (см. “Ъ” от 12 мая). В «МегаФоне» подтвердили “Ъ”, что уже получили образцы M2M сим-карт и проводят их тестирование: «Сейчас "МегаФон" использует M2M сим-карты нескольких производителей, при этом мы открыты и готовы рассматривать предложения отечественных предприятий». В МТС, Tele2, «Ростелекоме», «Эр-Телекоме» и «Вымпелкоме» от комментариев отказались.

Аналитики называют рынок M2M сим-карт небольшим, но растущим.

Так, в мартовском исследовании TelecomDaily говорится, что по итогам 2022 года четыре крупнейших оператора связи — МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Теле2 обслуживали 35,5 млн таких сим-карт (рост на 20% год к году). Объем рынка в деньгах эксперты оценивали в 11 млрд руб. (рост на 24% год к году). По итогам 2023 года TelecomDaily прогнозирует замедление роста до 11% в штуках и 9% в деньгах.

Директор технологической практики компании «Технологии доверия» (ранее PwC) Юрий Швыдченко предполагает, что в 2024 году рост сегмента составит порядка 20% в натуральном выражении: «Одним из возможных новых стимулов может послужить распространение и использование M2M сим-карт частными лицами, например, в системах "умного дома"».

Директор департамента телекоммуникационных услуг J’son & Partners Consulting Кирилл Кучеров считает, что «если государство субсидировало НИОКР в этой области, то оно рассчитывает и на появление сим-карт, которые можно будет использовать на сетях, где важна защищенность информации». Судя по предварительной «дорожной карте» нацпроекта «Экономика данных», у властей действительно масштабные планы по внедрению IoT-технологий. В частности, предполагается расширение и централизация систем интеллектуального видеонаблюдения по всей стране, создание предиктивной IoT-платформы управления производственными процессами на предприятиях, внедрение устройств интернета вещей в ЖКХ, а также разработка и запуск аналогичных проектов в области дорожного хозяйства, медицины и мониторинга погоды.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-214 (МТС)
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
ИТ
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