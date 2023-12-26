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В Польше оценили модернизированный «Панцирь»

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Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМ»
Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМ».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Появление российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ» в зоне проведения спецоперации создаст серьезные проблемы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Влияние модернизированного комплекса на ситуацию на фронте оценили в публикации польского издания Interia.

«Это [появление "Панциря-СМ" в зоне СВО] может означать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время основывает свои действия на атаках беспилотников», — пишет издание.

Отмечается, что модернизированный ЗРПК может идентифицировать малоразмерные цели на расстоянии до 75 километров, а использование новых управляемых ракет увеличивает дальность перехвата до 40 километров.

Ранее в декабре военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что ЗРПК «Панцирь-СМ» сможет бороться с представленным Киевом беспилотником AQ-400 «Коса» (Scythe).

В том же месяце источник РИА Новости сообщил, что Вооруженные силы России начали применять модернизированные ЗРПК «Панцирь-СМ» в зоне проведения специальной военной операции. Новые системы демонстрируют возросшую боевую эффективность по отношению к базовой версии комплекса.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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