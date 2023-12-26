Высокоскоростной транспорт будущего не оправдал себя: Hyperloop One закрывается

Компания распродает активы, сокращая оставшихся сотрудников

Американская компания Hyperloop One, специализировавшаяся на технологиях высокоскоростного транспорта вообще и концепции вауумных поездов в частности, прекратит свою деятельность 31 декабря 2023 года. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пожелавшие остаться неизвестными.

Нашумевший несколько лет назад стартап Hyperloop One с момента своего основания в 2014 году привлек более 450 миллионов долларов.

Компания построила небольшой испытательный трек недалеко от Лас-Вегаса и на какое-то время взяла название Virgin Hyperloop One после того, как Virgin Ричарда Брэнсона инвестировала средства. Бренд Virgin устранили из названия после того, как в прошлом году стартап решил сосредоточиться на перевозке грузов, а не на людей.

Сейчас компания уволила большую часть своих сотрудников и пытается продать оставшиеся активы, включая испытательный полигон и оборудование. На начало 2022 года в компании работало более 200 человек. Компания также закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Остальным работникам, которым было поручено контролировать продажу активов, сказали, что их работа закончится 31 декабря 2023 года.