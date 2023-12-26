NASA успешно испытало новый образец вращающегося детонационного двигателя. Он способен вывести космический корабль на курс от Луны до Марса

Распечатанный на 3D-принтере ВДД проработал в 4 раза дольше прошлой версии и выдал тягу свыше 2,6 тонн

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщила о проведении успешных испытаний новой версии прототипа вращающегося детонационного двигателя (ВДД). Силовая установка, изготовленная методом 3D-печати, проработал на четыре минуты дольше, чем прошлая версия, и выдала тягу свыше 2,6 тонн.

ВДД обеспечит большой шаг вперед в области эффективности конструкции. Он дает надежду на то, что мы ближе к созданию легких силовых установок, которые позволят нам отправлять больше груза дальше в космос. Это важнейшие условия, необходимые для реализации полетов на Луну и Марс, — сказал Томас Тизли (Thomas Teasley), руководитель проекта ВДД в центре Маршалла.

По словам представителей NASA, 4 минут работы двигателя достаточно, чтобы, к примеру, вывести космический корабль на курс от Луны до Марса или посадить посадочный модуль.

Первое огневое испытание ВДД было проведено в центре Маршалла летом 2022 года в сотрудничестве с компанией In Space и Университетом Пердью. В ходе того испытания силовая установка создала тягу в более чем 1,8 тонны в течение почти минуты.