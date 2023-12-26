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ТАСС

В JAXA сообщили, что японский модуль SLIM вывели на орбиту Луны

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Источник изображения: ТАСС

Посадка должна состояться 19 января в 18:20 мск

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Первый японский исследовательский модуль SLIM успешно выведен на лунную орбиту 25 декабря и скоро начнет подготовку к посадке на Луну. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Снижение должно начаться 20 января 2024 года в 00:00 по японскому времени (18:00 мск 19 января). Посадка должна состояться спустя 20 минут - в 00:20 по японскому времени (18:20 мск 19 января).

Изначально в JAXA прогнозировали, что посадка на поверхность Луны будет совершена в первой половине февраля 2024 года. Модуль был запущен с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября. SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. Аппарат оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в грунте.

Японский модуль способен совершить посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. В случае успеха Япония станет пятой страной в мире, посадившей модуль на поверхность естественного спутника Земли. Это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии. 

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