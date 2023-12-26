Space Perspective представила прототип капсулы для космических туристов

Space Perspective

Идея доставки туристов к границам космоса на воздушном шаре по-прежнему остается нереализованной. Три года назад базирующаяся во Флориде компания Space Perspective объявила о намерении наладить таким способом шестичасовые полеты групп из восьми пассажиров (плюс пилот) на высоту 30,5 км, откуда открывается совсем иная панорама Земли и космоса. В этом месяце компания подтвердила серьезность своих намерений и представила тестовую версию космической капсулы.

К услугам космических туристов — герметичная капсула Spaceship Neptune, прикрепленная к заполненному водородом гигантскому воздушному шару размером с футбольный стадион. График полета рассчитан на шесть часов — два из них уйдут на набор высоты, два часа — на осмотр космических достопримечательностей и два часа — на спуск за счет постепенного стравливания газа.

Space Perspective

Space Perspective

Внутри капсулы будет создан максимальный комфорт для путешественников — мягкие кресла, бар с напитками, туалет под палубой, система связи с Wi-Fi, предоставляющая возможность прямой трансляции и панорамные окна с круговым обзором. Билет в ближний космос обойдется в $125000, и их продажа уже началась. Опытный прототип Spaceship Neptune пока лишен всей этой роскоши, поскольку ему предстоят многочисленные испытательные полеты. В соответствии с планом испытаний, самый первый пройдет в беспилотном режиме, затем, уже в следующем году, последует серия полетов с экипажем. Шар с капсулой (это будет морской старт) стартует с корабля Marine Spaceport Voyager. Он же и подберет его после приводнения.

Space Perspective

Александр Агеев