Ростех готов к серийному производству газоперекачивающих агрегатов нового поколения

Объединенная двигателестроительная корпорация провела приемочные испытания унифицированных газоперекачивающих агрегатов нового поколения УГПА-16(25). Оборудование подтвердило заявленные характеристики и теперь готово к началу серийного производства.

Новейший унифицированный газоперекачивающий агрегат блочно-модульного исполнения УГПА-16(25) создан ОДК в сотрудничестве с «Газпромом». Одно из преимуществ разработки – возможность применять в его составе различные типы ГТД серий «ПС», «АЛ» и «НК» мощностью 16 и 25 МВт. При этом вне зависимости от установленного привода конструкция агрегата остается без изменений.

«Создание и производство оборудования для компаний ТЭК является одним из важнейших направлений деятельности Ростеха. Общая протяженность газотранспортных магистралей в России составляет около 200 тысяч километров, и этот показатель будет расти. Для реализации новых проектов потребуется качественное и современное оборудование. В ОДК, в частности, создан унифицированный газоперекачивающий агрегат нового поколения УГПА-16(25), в котором можно применять несколько типов двигателей мощностью 16 или 25 МВт. Это позволит сократить издержки на проектирование и строительство объектов газотранспортной инфраструктуры, обеспечить взаимозаменяемость узлов и систем, а при необходимости – перераспределить поставки комплектующих. Оборудование успешно прошло приемочные испытания и теперь готово к серийному производству», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Два лидерных УГПА-16 были поставлены на компрессорной станции «Юбилейная» и с 2022 года участвуют в транспортировке газа на магистральном газопроводе «Ухта-Торжок». Оборудование произведено рыбинским предприятием «ОДК-Газовые турбины». В свою очередь компания «ОДК Инжиниринг» производила шефмонтаж и подготовку агрегатов к эксплуатации.

Оборудование, проходившее доработку с учетом рекомендаций эксплуатантов, продемонстрировало свою надежность и эффективность. Приемочные испытания включали в себя проверку устойчивости работы в различных режимах, газодинамических и теплотехнических характеристик, параметров двигателя и центробежного компрессора.

«Сегодня состоялось значимое событие для топливно-энергетического комплекса и отрасли производства отечественного газотурбинного оборудования. В партнерстве с «Газпромом» создан самый современный и востребованный газоперекачивающий агрегат, который получил одобрение на серийное производство со стороны нашего стратегического заказчика. В настоящее время формируется потребность в этом оборудовании со стороны рынка и составляются первые технические задания на выпуск изделий. Востребованность в УГПА-16(25) до 2030 года нами оценивается в более чем 120 единиц», – сказал генеральный директор компании «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.