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Предприятие КРЭТ и Новосибирский государственный технический университет создадут совместное КБ

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Источник изображения: Фото: АО «КРЭТ»

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-У ППО) «Концерна Радиоэлектронные технологии» и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) договорились о создании совместного конструкторского бюро по разработке электродвигателей. Вуз будет осуществлять научное сопровождение, а промышленное предприятие станет индустриальным партнером.

«Благодаря сотрудничеству с Новосибирским государственным техническим университетом мы планируем освоить не только выпуск современных универсальных электродвигателей, но также проработать ключевые параметры по цифровизации техпроцессов на предприятии, что будет способствовать развитию в регионе высокотехнологичного производства», – пояснил генеральный директор У-У ППО Владимир Лучников.

Кроме того, в ходе визита представителей университета на У-У ППО стороны подписали соглашение по целевому обучению. Инициатива направлена на обеспечение производства высококвалифицированными кадрами. Согласно договору, пять человек пройдут целевое обучение по техническим специальностям в НГТУ, а затем будут гарантированно трудоустроены на предприятии.

Также во время визита обсуждались вопросы взаимодействия между научной сферой и индустриальным партнером.

«Одной из целей нашего визита является проработка современных технологий изготовления электромикромашин с возможностью снижения затрат на производство, а также поиск точек соприкосновения по выпуску линейки современных электродвигателей», – пояснил проректор по научной части НГТУ Артур Отто.

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КРЭТ
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