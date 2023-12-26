Промышленники поддержат Владимира Путина на предстоящих выборах

Генеральный директор Госкорпорации Ростех и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов провел совместное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Участники обсудили приоритетные политические задачи и новые механизмы развития промышленности и ОПК. В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Cоюза и президент Лиги Владимир Гутенев, заместитель председателя СоюзМаш России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, министр образования и науки Валерий Фальков и другие представители министерств, ведомств и организаций.

В своем выступлении Сергей Чемезов обозначил ключевое событие следующего года – выборы президента России. «Несмотря на внешние вызовы, беспрецедентные санкции и угрозы Россия укрепляет свои позиции на мировой арене, развивается экономика и промышленность. Это стало возможным только благодаря курсу, выбранному нашим президентом. Сегодня Россия как никогда нуждается в сильном лидере. Союз и Лига задействуют весь свой потенциал для поддержки нашего кандидата - Владимира Владимировича Путина», – заявил он.

Глава Госкорпорации также затронул вопрос подготовки квалифицированных специалистов. По его словам, для развития промышленности необходимо формировать инженерно-технические и научные кадры с учетом вызовов современности. «Считаю правильным решение об увеличении количества передовых инженерных школ, поскольку запрос на инженеров нового формата очень значительный. От успеха реализации федерального проекта во многом зависит эффективность нашего дальнейшего промышленного развития», – подчеркнул Сергей Чемезов.

О работе по созданию передовых инженерных школ и выполнении государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030», а также о функционировании научно-образовательных центров мирового уровня в своем выступлении рассказал Валерий Фальков.

Тему передовых инженерных школ поддержал Алексей Дюмин. По его словам, в Тульской области планируется реализация такого проекта. Его участники будут заниматься конструированием высокоточного оружия нового поколения.

Также о выполнении проектов в рамках вновь созданных инженерных школ рассказали члены Бюро - руководители предприятий, которые выступают индустриальными партнерами ПИШ, – гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации, куратор Томского регионального отделения СоюзМаш Сергей Сахненко, генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа и президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Кроме того, в рамках заседания Бюро состоялось подписание отраслевого соглашения по радиоэлектронной промышленности РФ на период 2024 – 2026 годов и награждение государственными и ведомственными наградами.