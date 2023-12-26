Частной охране объектов ТЭК разрешили уничтожать беспилотники

Путин подписал закон, разрешающий частной охране объектов ТЭК уничтожать дроны

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон разработан в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности этих объектов от незаконного вмешательства с помощью беспилотных аппаратов.

Он предоставляет частной охране объектов ТЭКа право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Делать это можно, в том числе, как посредством повреждения или уничтожения беспилотников, так и подавляя или преобразовывая сигналы дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления.

Сейчас законодательство позволяет уничтожать беспилотники только сотрудникам силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОПов), которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, пояснял ранее соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

Частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и ряда других объектов, не имеет законного права противодействовать такой технике. При этом с началом СВО объекты ТЭК не раз подвергались атакам, чаще всего - именно с беспилотников, отмечал Турчак: только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни.

По его словам, новый закон исправит эту ситуацию. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.