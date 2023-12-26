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РИА Новости

На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов

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Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко".
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: 5 фрегатов, 8 корветов в разных стадиях готовности находятся на верфях РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях

"Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов", - сказал он.

По словам главы государства, в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", а на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок.

Также, как сказал Путин, размещён заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.


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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
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