Как получить на 10000 рублей микрозайм не выходя из дома

Получаем на 10000 рублей микрозайм за 5 минут: инструкция

Нужны срочно деньги, но нет желания обращаться в банк, чтобы стоят в очередях и ещё несколько дней затем потратить на сбор всех справок, выписок, документов? Есть отличная альтернатива — это микрозаймы в МФО. Большая часть таких компаний обслуживает своих клиентов сугубо в дистанционном режиме. То есть у них действительно можно взять на 10000 рублей микрозайм, не выходя из дома. Разбираемся, что для этого понадобится, о каких нюансах следует знать заблаговременно.

Кто может получить микрозайм

У каждой микрофинансовой организации требования к потенциальному заемщику сугубо индивидуальны. Через наш сайт-агрегатор Mainfin.ru можно детально их изучить сразу по всем популярным МФО. В качестве критериев следует изучить прозрачность предоставления кредитных услуг, реальный процент займа и процент отказов. Из предложенных вариантов выбрать МФО, предъявляющее самые лояльные требования к потенциальным клиентам.

Без проблем заем смогут взять:

студенты;

пенсионеры (независимо от того, что послужило причиной выхода на пенсию);

временно не работающие;

самозанятые или индивидуальные предприниматели;

все остальные совершеннолетние граждане, а в некоторых МФО займы выдают и нерезидентам, но только при наличии именной банковской карты.

Из документов нужен лишь паспорт, СНИЛС. Для повышения шанса одобрения заявки и повышения кредитного лимита заемщик может отправить и справку о доходах, но это — не обязательно.

Процесс оформления

Условно процесс оформления микрозайма в МФО выглядит следующим образом:

Для начала стоит ознакомиться с предложениями популярных МФО, через наш удобный сервис Mainfin.ru, среди них выбрать ту компанию, условия кредитования в которой для клиента являются самыми выгодными;

Перейти на сайт МФО;

Указать сумму, срок кредитования (для этого применяется удобная интерактивная форма, выступающая одновременно и калькулятором);

Пройти пошаговую регистрацию, обязательно загрузив фото своих документов, которые запрашивает микрофинансовая организация;

Дождаться решения по заявке;

Если получено одобрение, то останется лишь указать платежные реквизиты и в дистанционном режиме подписать кредитный договор.

Оптимально подавать несколько заявок. На любом из перечисленных этапов заемщик может отказаться от дальнейшего оформления микрозайма. Подача заявки — не обязывает его в дальнейшем получать кредит.