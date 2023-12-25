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Как получить на 10000 рублей микрозайм не выходя из дома

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Получаем на 10000 рублей микрозайм за 5 минут: инструкция

Нужны срочно деньги, но нет желания обращаться в банк, чтобы стоят в очередях и ещё несколько дней затем потратить на сбор всех справок, выписок, документов? Есть отличная альтернатива — это микрозаймы в МФО. Большая часть таких компаний обслуживает своих клиентов сугубо в дистанционном режиме. То есть у них действительно можно взять на 10000 рублей микрозайм, не выходя из дома. Разбираемся, что для этого понадобится, о каких нюансах следует знать заблаговременно.

Кто может получить микрозайм

У каждой микрофинансовой организации требования к потенциальному заемщику сугубо индивидуальны. Через наш сайт-агрегатор Mainfin.ru можно детально их изучить сразу по всем популярным МФО. В качестве критериев следует изучить прозрачность предоставления кредитных услуг, реальный процент займа и процент отказов. Из предложенных вариантов выбрать МФО, предъявляющее самые лояльные требования к потенциальным клиентам.

Без проблем заем смогут взять:

  • студенты;
  • пенсионеры (независимо от того, что послужило причиной выхода на пенсию);
  • временно не работающие;
  • самозанятые или индивидуальные предприниматели;
  • все остальные совершеннолетние граждане, а в некоторых МФО займы выдают и нерезидентам, но только при наличии именной банковской карты.

Из документов нужен лишь паспорт, СНИЛС. Для повышения шанса одобрения заявки и повышения кредитного лимита заемщик может отправить и справку о доходах, но это — не обязательно.

Процесс оформления

Условно процесс оформления микрозайма в МФО выглядит следующим образом:

  • Для начала стоит ознакомиться с предложениями популярных МФО, через наш удобный сервис Mainfin.ru, среди них выбрать ту компанию, условия кредитования в которой для клиента являются самыми выгодными;
  • Перейти на сайт МФО;
  • Указать сумму, срок кредитования (для этого применяется удобная интерактивная форма, выступающая одновременно и калькулятором);
  • Пройти пошаговую регистрацию, обязательно загрузив фото своих документов, которые запрашивает микрофинансовая организация;
  • Дождаться решения по заявке;
  • Если получено одобрение, то останется лишь указать платежные реквизиты и в дистанционном режиме подписать кредитный договор.

Оптимально подавать несколько заявок. На любом из перечисленных этапов заемщик может отказаться от дальнейшего оформления микрозайма. Подача заявки — не обязывает его в дальнейшем получать кредит.

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
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