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Военное обозрение

Самолёт-амфибия Бе-12 ВМФ России провел учебное бомбометание по целям в Черном море

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Источник изображения: topwar.ru

Противолодочный самолет Бе-12 «Чайка» ВМФ России провел учебное бомбометание по целям в Черном море. В маневрах также принял участие ударно-транспортный вертолет Ка-29, который отработал стрельбу из крупнокалиберного пулемета по движущейся по морской поверхности мишени.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Таким образом, морская авиация Черноморского флота отрабатывала навыки противодействия угрозам со стороны быстроходных и малоразмерных морских объектов противника.

Согласно информации оборонного ведомства, самолет и вертолет проводили совместное патрулировании черноморской акватории с целью поиска украинских скоростных моторных лодок и безэкипажных катеров, а также плавучих мин, угрожающих безопасности гражданских судов.

Экипажи противолодочного самолета-амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 провели патрулирование над акваторией Черного моря

- сказано в сообщении МО России.

Полет проходил как на стандартных, так и на сверхмалых высотах. По окончании тренировок летательные аппараты на аэродромы постоянного базирования.

Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 применяется в ВМФ России для поиска и уничтожения подводных лодок противника. С момента своего появления на вооружении флота он считался самым крупным в мире в своем классе. Такой самолет способен осуществлять взлет и посадку, используя взлетно-посадочную полосу аэродрома или морскую поверхность.

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Россия
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Бе-12
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