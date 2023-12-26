Путин разрешил поднять флаг на трех новых кораблях

Путин разрешил поднять флаг на кораблях "Адмирал Головко" и "Наро-Фоминск"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал разрешение поднять военно-морской флаг на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония проходит на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Многоцелевой надводный фрегат "Адмирал Головко" построен на ПАО СЗ "Северная верфь" по заказу Военно-Морского Флота для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах, участия в решении задач мирного времени во всех зонах, включая океанскую. Фрегат предназначен для поражения надводных кораблей и судов, как одиночных, так и из состава авианосной многоцелевой группы, корабельной ударной группы, тактической группы ракетных катеров, конвоев, десантных отрядов, для постановки минных заграждений, поиска и уничтожения подводных лодок противника, поражения наземных целей в глубине территории противника, на побережье и островах, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов ВМФ в районах боевых действий, на переходе морем и в пунктах маневренного базирования. Также фрегат предназначен для огневой поддержки высадки морских десантов и ведения боевых действий сухопутными войсками на приморских направлениях. Район плавания фрегата – дальняя морская и океанская зона. Корабль оснащен современными комплексами ударного ракетного оружия "Калибр", "Оникс", зенитно-ракетными, зенитно-артиллеристскими и артиллеристскими комплексами, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех, обладает высокой маневренностью и оснащен современным навигационным комплексом.

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" был спроектирован АО "Зеленодольское ПКБ". Основными требованиями были высокая мореходность и возможность прохождения корабля на незначительных глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги, что было обеспечено использованием водометных движителей. Требованиями тактико-технического задания была предусмотрена такая дальность плавания, чтобы корабль мог совершать переходы по всей протяженности Волги и Каспия.В феврале 2018 года прошла торжественная церемония закладки корпуса судна, которому приказом главнокомандующего ВМФ было присвоено действительное наименование "Наро-Фоминск". В декабре 2021 года в Зеленодольске состоялась торжественная церемония его спуска на воду.

Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" был построен на "Средне Невском Судостроительном Заводе" Санкт-Петербурга по заказу Военно-Морского Флота для противоминного обеспечения в составе корабельной тральной группы или совместно с другими силами и средствами противоминной обороны в прибрежных и ближних морских зонах. Спуск судна на воду состоялся в апреле 2023 года. Задачи корабля - разведывательный поиск мин и минных заграждений и их уничтожение, противоминная охрана судов, а также борьба с диверсионными силами и средствами противника, противоминное наблюдение, обвехование фарватеров и других морских рубежей, постановка оборонительных минных ограждений.

Корабль оборудован артиллерийской установкой АК-306, которая способна совершать 6000 выстрелов в минуту с максимальной дальностью 6 км, ПЗРК "Игла", предназначенной для поражения низколетящих целей и вертолётов, пулеметом "Корд" для ведения огня по быстроходным легкобронированным морским целям, борьбы с подводными диверсантами и уничтожения плавающих мин.

Судостроительный завод "Северная верфь" является одним из крупнейших отечественных судостроительных заводов надводного кораблестроения. За столетнюю историю верфи здесь построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки. Производственные мощности "Северной верфи" позволяют вести серийное строительство, ремонт и модернизацию боевых надводных кораблей водоизмещением до 12000 тонн. На территории предприятия расположены корпусообрабатывающее, корпусосборочное и трубообрабатывающее производства, эллинг, несколько открытых стапельных мест, оборудованных кранами грузоподъемностью до 100 тонн, плавучий док, трансбордерное устройство и достроечная набережная.

В настоящее время предприятием ведется строительство десяти военных заказов: шести фрегатов проекта 22350 ("Адмирал Головко", "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев", "Адмирал Спиридонов". Разработчик АО "Северное ПКБ"), трех корветов (проект 20380 "Строгий"; 20385 – "Проворный"; 20386 – "Дерзкий". Разработчик проектов – АО "ЦМКБ "Алмаз").