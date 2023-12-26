"Калашников" рассчитывает, что решение по оружию для летчиков ВКС примут в 2024 году

Президент концерна Алан Лушников сообщил, что ППК-20 прошел все испытания

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" рассчитывает, что окончательное решение о включении одного из двух пистолетов-пулеметов - ППК-20 либо ПП-2000 - в носимый аварийный запас (НАЗ) летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) будет принято уже в 2024 году. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил президент концерна Алан Лушников.

"ППК-20 - это очень хороший пистолет-пулемет, он прошел все испытания, он имеет литеру и мы в нем уверены. <...> Рассчитываем, что в 2024 году то или иное решение будет принято", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ рассматривает возможность заменить автомат Калашникова АКС-74У в НАЗ военных летчиков более компактным оружием.

Главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев сообщал, что концерн уже передавал ППК-20 военным летчикам. Кроме того, в концерне отмечали, что испытания пистолета-пулемета в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) министерства обороны в Ахтубинске показали его компактность и возможность размещения в катапультном кресле. Вместе с тем в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) отмечали, что опытную эксплуатацию в ВКС в таком же качестве проходит партия пистолетов-пулеметов ПП-2000 разработки КБП.

ППК-20 создан на базе зарекомендовавшего себя пистолета-пулемета "Витязь-СН". Может вести стрельбу в автоматическом и одиночном режимах с использованием быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы. Пулемет оснащен телескопическим складывающимся на правую сторону ствольной коробки прикладом из ударопрочного полимера.