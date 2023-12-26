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Военное обозрение

ВМС Ирана получили новые крылатые ракеты на фоне эскалации в Персидском заливе

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Крылатая ракета ВМС Ирана
Крылатая ракета ВМС Ирана.
Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Ирана получили на вооружение новые крылатые ракеты большой и малой дальности, презентация новых вооружений прошла на минувших выходных на фоне эскалации в Персидском заливе. Об этом сообщает иранская пресса.

Иран продолжает разработку собственных вооружений, стараясь быть максимально независимым от поставок из других стран. Очередной новинкой, представленной военными, стал мобильный ракетный комплекс береговой обороны, оснащенный крылатыми ракетами Talayieh (Талайе), способными поражать цели на дальности более одной тысячи километров. Полные характеристики иранцы не раскрывают, но учитывая, что новая ракета создана на базе иранской Abu Mahdi (Х-55), с большой долей вероятности она дозвуковая.

Talaiyeh — это полностью интеллектуальная ракета, которая может менять основную цель во время полета и выбирать сложный план полета

- заявил командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани.


Крылатая ракета ВМС Ирана.
Источник: topwar.ru

Также на вооружение ВМС поступили крылатые ракеты Nasir (Насир), предназначенные для установки на ракетные корабли. Их заявленная дальность всего 100 км. Кроме того, флот получил вертолетные комплексы, впервые оснащенные разведывательными комплексами и системами РЭБ. Подробности не приводятся.

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Иран
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