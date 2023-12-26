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ТАСС

Началось серийное производство доработанного штурмового комплекта экипировки "Стрелок"

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Новая модель комплекта боевого снаряжения "Стрелок"
Новая модель комплекта боевого снаряжения "Стрелок".
Источник изображения: © Калашников/ВКонтакте

Президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил, что комплект апробирован в Силах специальных операций

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Доработанный штурмовой комплект экипировки "Стрелок" апробирован в Силах специальных операций (ССО) и начал производиться серийно, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Если говорить о средствах защиты, в этом году мы поставляем комплект боевого снаряжения "Стрелок" - это наш штурмовой комплект, который мы согласовали с заказчиком. Сделан на основе нашей модульной разгрузочной системы - это достаточно серьезная разработка, которой уже несколько лет. Мы много апробировали, апробировали в Силах специальных операций, получили очень позитивные отзывы, еще доработали, и теперь он пошел в серию, и посмотрим, как он будет применяться", - сказал он.

О начале поставок в российские войска новых комплектов боевого снаряжения "Стрелок" в пресс-службе концерна сообщили 8 декабря.

Отмечалось, что комплект состоит из бронежилета "Корсет плюс" с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации "Стрелок", рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки. Противоосколочные бронеэлементы для "Стрелка" поставляет входящее в "Калашников" АО "НИИ стали". Впервые комплект был анонсирован на форуме "Армия-2023".

До конца 2023 года планировалось поставить заказчику 25 тыс. комплектов боевого снаряжения в исполнении "Стрелок". 

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Страны
Россия
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