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ТАСС

"Калашников" отгружает заказчику первую партию модернизированных беспилотников "КУБ"

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Ударный БПЛА "Куб"
Ударный БПЛА "Куб".
Источник изображения: ТАСС/Новодережкин Антон

По словам президента концерна "Калашников" Алана Лушникова, "это серьезный шаг, потому что фактически это было новое изделие"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первая партия модернизированных беспилотников "Куб" уже отгружается заказчику. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Мы реализовали барражирующий боеприпас "Куб" с боевой частью повышенного могущества по требованиям заказчика. Успешно пройдены испытания, и первая партия прямо сейчас, я думаю, отгружается заказчику, вот в этот момент. Это серьезный шаг, потому что фактически это было новое изделие", - сказал он.

В начале ноября Лушников, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил журналистам, что "Калашников" по пожеланиям военнослужащих увеличил боевое могущество дронов-камикадзе "Куб" и работает над увеличением их дальности. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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