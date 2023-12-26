ВС Чехии намерены закупить новые системы вооружения

ЦАМТО, 25 декабря. Министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила о продвижении переговоров с властями Германии по вопросу совместного приобретения ОБТ "Леопард-2A8", а также выходе на завершающий этап переговоров о покупке самолетов ВТА C-390 и истребителей F-35 "Лайтнинг-2".

По информации Defense News, министр сообщила в интервью местному новостному ресурсу CZDefence.cz, что закупка новых танков совместно с Берлином должна обеспечить "лучшие условия от производителя, в том числе по стоимости и срокам поставки".

По словам Я.Черноховой, переговоры в настоящий момент продолжаются и она рассчитывает, что "ясность должна появиться в течение следующего года".

В 2022 году власти Чехии безвозмездно передали Украине значительное количество танков Т-72 советской разработки. Поставка осуществлялась в рамках реализуемой правительством Германии программы обмена ВВТ "Ringtausch", согласно которой, страны-члены НАТО предоставляют Украине тяжелую технику советского производства в обмен на западные образцы. Таким образом, ВС Чехии получили 14 танков "Леопард-2A4", а БРЭМ Bpz3 Buffel на шасси "Леопард-2" будет поставлена к середине 2024 года.

Кроме того, в июле 2023 года чешское правительство поручило министру обороны провести переговоры о возможности приобретения танков "Леопард-2A8", присоединившись к рамочному соглашению ВС Германии с компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). ВС Чехии рассматривают возможность закупки до 77 танков этого типа. Стоимость закупки также будет зависеть от того, сколько других стран в конечном итоге присоединятся к соглашению.

Обсуждая приоритеты закупок продукции военного назначения на следующий год, Я.Чернохова заявила, что министерство планирует в 2024 году подписать контракт на закупку двух самолетов ВТА C-390 "Миллениум" с бразильской Embraer. Переговоры о приобретении начались в этом году.

Кроме того, по словам министра, контракт на закупку 24 истребителей F-35 для ВВС Чехии должен быть заключен в течение ближайших недель.