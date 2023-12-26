Saab поставит агентству НАТО зенитные управляемые ракеты RBS-70 Bolide

ЦАМТО, 25 декабря. Компания Saab 22 декабря объявила о подписании с агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) контракта на поставку зенитных управляемых ракет RBS-70 BOLIDE.

Стоимость заказа составляет 350 млн. шведских крон. Поставки будут выполнены в течение 2027 года.

Как заявил руководитель бизнес-направления Saab Dynamics Герген Йоханссон, заказ NSPA демонстрирует сохранение заинтересованности стран НАТО в закупке зенитных ракетных систем шведского производства.

Система RBS-70 продана в 19 стран мира. На текущий момент Saab поставила заказчикам 1600 систем RBS-70 и более 18 тыс. ракет.

Как сообщал ЦАМТО, RBS-70 – это зенитный ракетный комплекс ближнего действия, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей, который может использоваться в носимой версии на треноге, интегрироваться на колесную и гусеничную платформу, устанавливаться на борту кораблей. Разработавшая комплекс шведская Saab в настоящее время производит ЗРК RBS-70 и ее усовершенствованную версию RBS-70 NG.

Ракета BOLIDE четвертого поколения отличается улучшенной маневренностью, развивает скорость 2М и позволяет поражать цели (от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и БЛА) на дальностях от 0,22 до 9 км и высотах от 0 до 5 км. ЗУР оснащена системой наведения по лазерному лучу.