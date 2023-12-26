Bloomberg: США в одностороннем порядке расширили собственную часть континентального шельфа

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты заявили о расширении претензий на огромный кусок территории континентального шельфа в Арктике и Беринговом море, причем сделали это в одностороннем порядке. Об этом сообщает Bloomberg.

Американское агентство отмечает, что Вашингтон "значительно расширил" претензии на территорию, вдвое превышающую размер Калифорнии. В Белом доме объявили, что на эти территории должен распространяться суверенитет США. Кстати, на часть этих территорий также претендуют Россия и Канада. Кроме территорий в Арктике и Беринговом море, США также "застолбили" за собой куски шельфа в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.

Госдепартамент США уже опубликовал карту, где обозначил внешние пределы континентального шельфа, т.е. продолжение материка, которое должно отойти к США. Предполагается, что данная территория очень богата полезными ископаемыми.

Источник изображения: topwar.ru

Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Как и другие страны, Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания

- говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что США самостоятельно определили границу "своего" шельфа, не согласовав ее с другими странами и не подав заявку в комиссию ООН по границам континентального шельфа. Тогда как другие страны, в том числе и Россия, годами ждут решения по своим заявкам.