Предварительная оценка мирового экспорта вооружений в 2023 году

ЦАМТО, 25 декабря. ЦАМТО подготовил отчет по мировому экспорту/импорту вооружений в 2023 году и за период 2020-2023 гг. в целом. Ниже представлена краткая выдержка из раздела, посвященного экспорту ВиВТ.

Примечание:

На текущий момент оценка мирового рынка ВиВТ по 2023 году носит предварительный характер (с поступлением новой информации отчет будет уточнен и дополнен).

В 2023 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, не менее 104,572 млрд. долл. (самый высокий результат с момента окончания эпохи "холодной войны").

Все расчеты ЦАМТО ведет в "текущих" долларах США, то есть по курсу доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года.

Представленная оценка объема мирового экспорта по итогам 2023 года является предварительной. Окончательные итоги года будут подведены в конце первого квартала 2024 года.

В предварительном порядке можно отметить, что итоговая корректировка будет незначительной, поскольку все крупные передачи вооружений в текущем расчете учтены. Неучтенный на текущий момент объем передачи вооружений по тем программам, о реализации которых данных на текущий момент не имеется, составляет не более 8-10 млрд. долл. В случае подтверждения их реализации, итоговая окончательная цифра по 2023 году может вплотную приблизиться к 115 млрд. долл.

Для сравнения: в 2020 году объем мирового экспорта ВиВТ составил 78,681 млрд. долл., в 2021 году – 79,400 млрд. долл., в 2022 году – 103,430 млрд. долл. В 2023 году объем мирового военного экспорта (в предварительном порядке) составил не менее 104,572 млрд. долл. (абсолютный рекорд).

Резкий рост мирового экспорта/импорта вооружений в 2022-2023 гг. связан с несколькими факторами, в том числе, с ситуацией вокруг Украины. Избавившись в рамках военной помощи Киеву от устаревших систем вооружений, страны коллективного Запада приступила к масштабным закупкам современных и более дорогостоящих видов ВиВТ. При этом основным бенефициаром и выгодоприобретателем в данной ситуации стали США, практически монополизировав рынок вооружений стран коллективного Запада.

Для сравнения: в 2022 году мировой объем экспорта/импорта обычных вооружений (по классификации Регистра ООН) по сравнению с 2021 годом возрос на 30,26%. Это колоссальный одномоментный рост в годовом исчислении. В 2023 году мировой объем экспорта/импорта вооружений по сравнению с 2021 годом возрос на 31,7%, а в сравнении с 2022 годом "подрос" еще на 1,1%. В 2022 и 2023 гг. росту рынка в той части, где это связано с Украиной, способствовали закупки вооружений, которые имеют относительно небольшие сроки изготовления от момента заказа до поставки. В 2024 году и далее для замены техники, переданной ВСУ, будут осуществляться крупные закупки более дорогостоящих вооружений, требующих более длительного цикла производства.

В целом за последние 4 года (2020-2023 гг.) общемировой объем экспорта вооружений составил 366,084 млрд. долл.

Первое место по фактическому объему экспорта вооружений по итогам 2023 года занимают США. По предварительным данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного экспорта США в 2023 году составил 48,937 млрд. долл. или 46,8% от общемирового объема экспорта ПВН. Это рекордный по объему экспорт вооружений США за последние 4 года, и рекордный долевой объем в мировой торговле оружием.

Наряду с выходом на максимальные объемы экспортных поставок самых дорогостоящих истребителей F-35, во многом рекордные показатели США по 2022 и 2023 годам связаны, в том числе, с началом масштабных поставок современных ВиВТ западным странам для замены устаревших вооружений, переданных в качестве военной помощи Киеву.

Для сравнения: в 2020 году объем идентифицированного военного экспорта США составил 33,153 млрд. долл. (42,13% мирового рынка), в 2021 году – 27,676 млрд. долл. (34,85%, это самый низкий результат для США за последние 4 года), в 2022 году – 45,515 млрд. долл. (44,0%). В целом за последний 4-летний период США экспортировали вооружений на сумму 155,281 млрд. долл. (42,42% мирового рынка).

В рейтинг ЦАМТО по итогам 2023 года включено 44 страны, осуществившие экспортные поставки вооружений.

По периоду 2020-2023 гг. в рейтинг включено 58 стран, осуществивших экспортные поставки вооружений (либо реэкспорт) в этот период.

Подробный отчет с таблицами будет опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" № 1, 2024 г.