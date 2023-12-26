Зарубежные спецслужбы постоянно атаковали Россию, заявили в Совбезе

Совбез: зарубежные спецслужбы в 2023 году постоянно атаковали РФ, но безуспешно

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Иностранные спецслужбы вместе с частными структурами и международными преступными сообществами в 2023 году постоянно вели кибератаки на объекты информационной инфраструктуры России, целями были объекты госуправления, связи, энергетики, транспорта, банковской сферы и другие, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Вопросы кибербезопасности РФ, меры по ее укреплению обсуждались на заседании межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности. В уходящем году ситуация в этой сфере оставалась стабильно напряженной, отметили участники мероприятия.

"Специальными службами иностранных государств во взаимодействии с частными структурами, а также международными преступными сообществами, постоянно осуществлялись компьютерные атаки на объекты информационной инфраструктуры России. Большинство особо опасных компьютерных атак было направлено на объекты государственного управления, а также связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы", - говорится в сообщении.

"Принятые уполномоченными государственными органами и организациями меры позволили не допустить нарушения функционирования российских информационных ресурсов", - подчеркивается в сообщении.

Комиссия также выработала комплекс мер, направленных на укрепление кибербезопасности РФ. Подробности не раскрываются.

В Совбезе РФ в нынешнем году неоднократно указывали на агрессивные планы Запада по кибератакам на Россию.

Коллективный Запад встал на путь милитаризации киберпространства и совершенствование методов компьютерных атак, заявлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. К таким атакам американские спецслужбы активно привлекают украинские хакерские группировки, отмечал он.

Провалы украинской армии могут подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия против России, стремление Запада нанести стратегическое поражение РФ повышает вероятность возникновения глобального киберконфликта, в свою очередь предупреждал заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

По словам Храмова, обеспечение возможности нанесения киберударов было заложено Вашингтоном в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 год. Он отмечал, что США окружают Россию своими "кибербазами", среди которых так называемые центры передового опыта, центры совместного реагирования и другие подобные структуры.