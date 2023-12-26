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Военное обозрение

Илон Маск: экономическая база позволяет побеждать в вооруженных конфликтах

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Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск
Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo / Jae C. Hong

Американский предприниматель Илон Маск в своей публикации в принадлежащей ему соцсети заявил, что устойчивая и мощная экономическая база является залогом успешного ведения войны. Таким образом американский бизнесмен прокомментировал слова экономиста Джеффри Сакса, подчеркнувшего, что условиях продолжительного вооруженного конфликта побеждает та сторона, которая способна с наименьшими затратами в течение продолжительного времени производить как можно большее количество боеприпасов.

Маск согласился с утверждением Сакса, отметив, что экономическая мощь является основой, позволяющей успешно вести войны.

Ранее в ходе публичной дискуссии Маск заявил, что во избежание начала глобального вооруженного конфликта, который неизбежно затронет весь мир, Киеву следует уступить России часть своих территорий, в частности, признав вхождение в состав РФ новых регионов. По его мнению, если не пойти на этот компромисс, Москва неизбежно усилит свой курс на создание тесного союза с Пекином.

Кроме того, Маск посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому похудеть, чтобы вызывать на Западе больше жалости. По мнению американского предпринимателя, Зеленскому это необходимо сделать, чтобы каждый, кто его видит, захотел проявить сострадание и оказать киевскому режиму какую-либо помощь.

Руководство Евросоюза возбудило дело против принадлежащей Маску соцсети обвинив этот ресурс в “неспособности противодействовать незаконному контенту и дезинформации", а также в "нарушении обязательств по прозрачности и вводящий в заблуждение дизайн".

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