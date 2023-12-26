Американская компания официально представила новую тактическую машину JLTV A2

Источник изображения: topwar.ru

JLTV A2

Американская компания AM General несколько дней назад официально представила прототип легкой тактической машины JLTV A2.

Новая техника создается в рамках контракта, заключенного с Пентагоном 9 февраля 2023 года. Сумма соглашения составляет $230,9 млн. Поставки должны начаться через 17 месяцев после оформления сделки, то есть в июле 2024 года.

Внешне JLTV A2 особо не отличается от находящегося на вооружении армии США Oshkosh JLTV, за единственным заметным исключением в виде переработанной панели перед решеткой радиатора, которая имеет стилистические параллели с Humvee.

Программа JLTV была запущена в 2015 году для замены легких бронеавтомобилей Humvee более защищенной техникой. JLTV A2 представляет собой новое поколение машин. Новая техника, имея более мощный двигатель, должна отличаться меньшим расходом топлива и не работать на холостом ходу за счет установки литий-ионных аккумуляторов.

Источник изображения: topwar.ru

JLTV

Кроме того, в JLTV A2 было внесено большое количество усовершенствований, включая модернизированную трансмиссию, новые электрические системы, улучшенную защиту от коррозии. Ход машины должен сопровождаться меньшим шумом. Она имеет расширенное пространство для размещения грузов в задней части.