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ТАСС

Польский генерал считает, что Украина уже не сможет вернуть утраченные территории

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Вальдемар Скшипчак
Вальдемар Скшипчак.
Источник изображения: discover24.ru

Проблема заключается не только в проведении военных операций, но и в спорах на уровне принятия решений, отметил Вальдемар Скшипчак

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Киев уже не сможет вернуть под свой контроль утраченные в результате конфликта территории. Об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"К сожалению, по моей оценке, те территории, которые сейчас оккупируют россияне, украинцы уже не получат, - сказал он. - Проблема заключается не только в проведении [военных] операций, но и в спорах на уровне принятия решений".

По мнению генерала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не смогут провести второе контрнаступление. "Несмотря на заявления, до очередного контрнаступления дело не дойдет, - считает Скшипчак. - Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре". Главной загадкой военных действий для польского генерала стал тот факт, что "украинцы решили ударить на запорожском направлении, где у россиян была самая сильная оборона, которую готовили с декабря прошлого года".

Основной ошибкой украинской армии стало то, что они "не использовали принцип экономии сил, распыляя армию на слишком большом количестве направлений", считает генерал. Кроме этого, в ходе провалившегося контрнаступления ВСУ использовали плохо обученные подразделения. "Чтобы подготовить к бою бригаду и обучить ее на новой технике, нужно минимум шесть-восемь месяцев, - полагает Скшипчак. - Украинцы получали вооружения в феврале, марте и апреле этого года, а контрнаступательные операции начали уже в июне".

Польский военачальник также обратил внимание на то, что "украинцы информируют СМИ об очередных намерениях, а оперативные планы должны храниться в тайне".

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 

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