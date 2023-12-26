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ТАСС

"Кронштадт" с опережением графика завершил поставки в рамках ГОЗ

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Беспилотные летательные аппараты "Орион"
Беспилотные летательные аппараты "Орион".
Источник изображения: © Фото : Компания Кронштадт

В компании отказались уточнить информацию о поставленных изделиях

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. АО "Кронштадт" с опережением графика завершило поставки в рамках гособоронзаказа. Об этом ТАСС заявили в организации.

"Благодаря слаженной работе, предприятия компании "Кронштадт", включая Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова, с опережением завершили поставки в рамках гособоронзаказа", - заявили в компании.

В организации отказались уточнить информацию о поставленных изделиях.

АО "Кронштадт" - предприятие полного производственного цикла по созданию беспилотных авиационных комплексов. Компания является разработчиком и производителем ударного беспилотника "Орион", также известного как "Иноходец". 

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  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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