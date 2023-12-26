Китай вывел на орбиту четыре метеорологических спутника

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1А" в понедельник вывела на орбиту четыре метеорологических спутника для пополнения орбитальной группировки "Тяньму-1", сообщает Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Запуск ракеты был осуществлен в 09:00 по Пекинскому времени (в 04:00 по Москве) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, спутники "Тяньму-1-11", "Тяньму-1-12", "Тяньму-1-13" и "Тяньму-1-14" будут собирать данные об атмосфере Земли. По завершении формирования орбитальной группировки специалисты рассчитывают проводить наблюдение за мировым океаном, атмосферой и ионосферой.