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Интерфакс-АВН

Китай вывел на орбиту четыре метеорологических спутника

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Логотип CASIC
Логотип China Aerospace Science & Industry Corporation - CASIC.
Источник изображения: http://china-uz-friendship.com/

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1А" в понедельник вывела на орбиту четыре метеорологических спутника для пополнения орбитальной группировки "Тяньму-1", сообщает Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Запуск ракеты был осуществлен в 09:00 по Пекинскому времени (в 04:00 по Москве) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, спутники "Тяньму-1-11", "Тяньму-1-12", "Тяньму-1-13" и "Тяньму-1-14" будут собирать данные об атмосфере Земли. По завершении формирования орбитальной группировки специалисты рассчитывают проводить наблюдение за мировым океаном, атмосферой и ионосферой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
CASIC
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