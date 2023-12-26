В МИД РФ рассказали о планах существенного расширения дипломатического присутствия России за рубежом

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Российские власти в ближайшей перспективе планируют существенно расширить дипломатическое присутствие РФ за рубежом. Речь идет, в первую очередь, о тех регионах, которые сегодня играют важную роль для нашей страны в соответствии с новой Концепцией внешней политики РФ, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.

Со слов дипломата, уже в ближайшее время будут открыты два посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а также пять генконсульств в Казахстане, Индонезии, Мальдивской Республике, Узбекистане и Армении.

Касательно последней, это будет уже второе генеральное консульство России на территории данной страны. Первое находится в городе Гюмри. Второе будет открыто в Капане. О соответствующих планах МИД РФ сообщалось еще в начале ноября.

В то же время стоит отметить, что несмотря на расширение Россией дипломатического присутствия в Армении, нынешние власти Еревана взяли курс на сближение с Западом.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что его страна будет стараться насколько возможно стать ближе к ЕС.

Кроме того, в сентябре ВС Армении проводили совместные с американской армией учения на своей территории, а в конце октября в Ереване открылось посольство Канады.

Правда, теперь канцелярия Пашиняна заявила о том, что премьер в ближайшее время совершит визит в Россию, в том числе для участия в мероприятиях в формате СНГ.