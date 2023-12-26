Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»

В одном из репортажей украинского телевидения впервые был продемонстрирован телезрителям морской беспилотный аппарат «Козак Мамай», который украинские СМИ характеризуют как «самый быстрый» в регионе Черного моря.

Заявленная скорость морского дрона составляет до 110 километров в час. Длина беспилотника – шесть метров. Он изготовлен из специального пуленепробиваемого материала. В верхней части аппарата установлены спутниковая антенна и камера наблюдения.

В передней части морского беспилотника установлен накольный механизм, который выполняет функции спускового механизма при соприкосновении с выбранной целью. Более детальная информация о дроне не приводится.

Украинский морской дрон «Козак Мамай». Источник: topwar.ru

Украина в последнее время проявляет большую заинтересованность в морских беспилотных аппаратах, которые частично компенсируют киевскому режиму практически полное отсутствие нормальных военно-морских сил. Ранее для атаки на российский Крымский мост Украиной был применен морской беспилотник Sea Baby.

Украинский морской дрон «Козак Мамай». Источник: topwar.ru

Украинский морской дрон «Козак Мамай». Источник: topwar.ru

Морские беспилотники украинский режим собирается использовать в диверсионных целях – для атак на базы Черноморского флота в Крыму, российские корабли и суда, находящиеся в Черном море. Однако пока и в сфере морских дронов возможности Украины ограничены, а основное внимание киевский режим уделяет беспилотным летательным аппаратам, активно используемым украинскими формированиями на линии боевого соприкосновения и для атак вглубь российской территории, включая и удаленные от украинской границы регионы. Не так давно беспилотники ВСУ были уничтожены средствами противовоздушной обороны Российской Федерации в Калужской и Московской областях.