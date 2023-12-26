«МиГ-31 смогут летать как минимум до 2060 года»: в немецкой прессе оценили потенциал российского перехватчика

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ВВС России недавно приняли на вооружение новую партию модернизированных МиГ-31. Самолет, который в состоянии летать со скоростью 3000 км/ч, находится на вооружении уже 42 года. Однако его преемник не просматривается на горизонте, что может обеспечить МиГ-31 очень долгую жизнь.
- говорится в немецком издании Flug Revue.
Два турбореактивных двигателя Д-30Ф6 обеспечивают общую тягу в 300 килоньютонов при включенных форсажных камерах. Этого достаточно для достижения максимальной скорости 3000 км/ч, что позволяет МиГ-31 взлетать с земли на высоту более 24 км за две минуты. При этом самолет весит до 46 тонн, что вдвое больше, чем у Eurofighter.
- отмечается в издании.
Кроме того, как носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», МиГ-31 уже довольно давно выполняет и ударные задачи.
Преемником данного перехватчика должен стать летающий со скоростью не менее 4 Махов МиГ-41, разрабатываемый в рамках программы ПАК-ДП. Однако автор считает «маловероятным», что он будет создан в железе в обозримом будущем.
- говорится в издании.
Как поясняется, периодической замене подлежат только изнашиваемые детали, например, уплотнители, жгуты, капот кабины. Пермский моторный завод готов поставлять двигатели для самолета.
- оценили потенциал перехватчика в немецкой прессе.