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Военное обозрение

«МиГ-31 смогут летать как минимум до 2060 года»: в немецкой прессе оценили потенциал российского перехватчика

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС России недавно приняли на вооружение новую партию модернизированных МиГ-31. Самолет, который в состоянии летать со скоростью 3000 км/ч, находится на вооружении уже 42 года. Однако его преемник не просматривается на горизонте, что может обеспечить МиГ-31 очень долгую жизнь.

Это последний настоящий истребитель-перехватчик, и он остается незаменимым для России. МиГ-31 является самым быстром серийным истребителем современности. Находясь на вооружении с 1981 года, он по сей день впечатляет высочайшими характеристиками, от скорости набора высоты до максимального потолка полета

- говорится в немецком издании Flug Revue.

Два турбореактивных двигателя Д-30Ф6 обеспечивают общую тягу в 300 килоньютонов при включенных форсажных камерах. Этого достаточно для достижения максимальной скорости 3000 км/ч, что позволяет МиГ-31 взлетать с земли на высоту более 24 км за две минуты. При этом самолет весит до 46 тонн, что вдвое больше, чем у Eurofighter.

МиГ-31 не подходит для «собачьей свалки» [боя на ближних дистанциях]: его задача – поражать противника с безопасного расстояния. В этом ему помогают мощный радар «Заслон» и ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности

- отмечается в издании.

Кроме того, как носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», МиГ-31 уже довольно давно выполняет и ударные задачи.

Преемником данного перехватчика должен стать летающий со скоростью не менее 4 Махов МиГ-41, разрабатываемый в рамках программы ПАК-ДП. Однако автор считает «маловероятным», что он будет создан в железе в обозримом будущем.

Поэтому о снятии с вооружения МиГ-31 до конца десятилетия уже давно нет и речи. Ресурс самолета практически неисчерпаем благодаря планеру, изготовленному в основном из никелевой стали и титана

- говорится в издании.

Как поясняется, периодической замене подлежат только изнашиваемые детали, например, уплотнители, жгуты, капот кабины. Пермский моторный завод готов поставлять двигатели для самолета.

Российские МиГ-31 могут летать до 2060 года как минимум

- оценили потенциал перехватчика в немецкой прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
EF-2000
Д-30Ф6
Кинжал БР
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
ПМЗ
Проекты
ГЗЛА
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