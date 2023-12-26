Зампред Совбеза РФ: Бандеровский режим запустил новую тему антироссийского консенсуса

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Пытаясь спасти свое положение, власти Украины предлагают странам Евросоюза достичь договоренностей по гарантиям безопасности. Сама по себе Декларация ЕС по гарантиям безопасности для Украины не представляет собой особой ценности, но создает возможность для заключения соглашений с отдельными странами Европы. Об этом пишет в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По мнению политика, именно возможность заключения отдельных соглашений о безопасности с рядом государств Запада и представляет собой определенные риски в плане дальнейшей эскалации конфликта. Так, предполагается, что эти соглашения могут обеспечивать нормативно-правовую базу для совместного производства вооружений, подготовки личного состава вооруженных сил Украины и даже создание военных баз иностранных государств на Украине.

Когда Россия нанесёт удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?

- задается вопросом Медведев.

Фактически речь идет о том, что в НАТО Украину не принимают из-за опасений прямой конфронтации альянса с Россией, но иностранные военные базы на территории этой страны создать могут.

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- делает вывод зампред Совбеза РФ.

Но ответ иностранного государства, создавшего базу на Украине, на российский удар по этой базе не обязательно должен иметь коллективный характер. НАТО может оставить эту страну наедине с проблемой. И тогда уже не только Украина, но и другая страна, создавшая базу на ее территории, может оказаться в состоянии конфликта с Россией, но без поддержки остальных участниц альянса.