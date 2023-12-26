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Военное обозрение

Украинский аналитик обвинила власти и руководство МО в неспособности оснастить украинскую армию

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия не имеет должного уровня оснащения, чтобы противостоять российской, а руководство страны и Минобороны не в состоянии его обеспечить. Об этом заявила соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией, аналитик Дарья Каленюк, пишет американское издание The Atlantic.

На Украине продолжаются поиски виновных в нынешней ситуации, политики обвиняют военных, военные - политиков, эксперты - тех и других, в общем, какой-то замкнутый круг получается, в котором никто не виноват, но дела все равно идут не так, как хотелось бы. Например, та же Коленюк, беседуя с обозревателем американского издания, обвинила власти страны и руководство Минобороны Украины в том, что ВСУ проигрывают на поле боя. По ее словам, армию никто обеспечить должным образом не может, у ВСУ нет необходимого для противостояния России оснащения.

Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым

- заявила аналитик добавив, что спасет ВСУ только западная помощь при отсутствии коррупции.

Коленюк пожаловалась, что коррупция в стране не позволяет доходить выделенным западным средствам до армии, поэтому солдатам в окопах нечем воевать. Обманывает, наверное, Зеленский же клялся, что уже победил коррупцию и даже фон дер Ляйен это признала, согласившись взять Украину в Евросоюз.

Ранее неназванный представитель ВСУ обвинил в нынешней ситуации на Украине Россию, которая якобы разрушила всю украинскую оборонную промышленность.

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Россия
США
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