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У Украины на сегодняшний день нет собственной военной промышленности, страна не в состоянии самостоятельно производить вооружения и боеприпасы, полностью завися от своих западных партнеров. Об этом заявил британскому изданию The Independent один из старших офицеров ВСУ, пожелавший остаться неизвестным.
Украина не имеет собственной оборонной промышленности, а виновата в этом, конечно же, Россия, кто бы тут сомневался. По словам украинского военного, российские войска целенаправленно уничтожали все то, что могло еще производить военную продукцию. О том, что у Украины на начало российской спецоперации фактически и не было никакой военной промышленности, уничтоженной властями за годы незалежности, офицер предпочел не говорить. На Западе это не поймут, во всем должна быть виновата Россия.
- приводит британская газета слова своего источника.
Да ладно бы, Россия только уничтожила военную промышленность, она еще и заставляет Украину просить у Запада новые вооружения, так как постоянно меняет тактику и применяет новое оружие. Все это вынуждает Киев адаптироваться, а это возможно только с помощью Запада.
Между тем, в Киеве бодро рапортуют, что практически договорились с западными странами об открытии на территории Украины совместного производства боеприпасов и некоторых видов техники и вооружений. Правда, никакой конкретики нет, а имеется куча обещаний, подписанных меморандумов и т.д. Но ведь не это главное, главное - это заявить.