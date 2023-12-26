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У Украины на сегодняшний день нет собственной военной промышленности, страна не в состоянии самостоятельно производить вооружения и боеприпасы, полностью завися от своих западных партнеров. Об этом заявил британскому изданию The Independent один из старших офицеров ВСУ, пожелавший остаться неизвестным.

Украина не имеет собственной оборонной промышленности, а виновата в этом, конечно же, Россия, кто бы тут сомневался. По словам украинского военного, российские войска целенаправленно уничтожали все то, что могло еще производить военную продукцию. О том, что у Украины на начало российской спецоперации фактически и не было никакой военной промышленности, уничтоженной властями за годы незалежности, офицер предпочел не говорить. На Западе это не поймут, во всем должна быть виновата Россия.

России удалось парализовать промышленность Киева, (...), лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя (...) сейчас Украина целиком зависит от поставок от США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи

- приводит британская газета слова своего источника.

Да ладно бы, Россия только уничтожила военную промышленность, она еще и заставляет Украину просить у Запада новые вооружения, так как постоянно меняет тактику и применяет новое оружие. Все это вынуждает Киев адаптироваться, а это возможно только с помощью Запада.

Между тем, в Киеве бодро рапортуют, что практически договорились с западными странами об открытии на территории Украины совместного производства боеприпасов и некоторых видов техники и вооружений. Правда, никакой конкретики нет, а имеется куча обещаний, подписанных меморандумов и т.д. Но ведь не это главное, главное - это заявить.