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В современной войне произошел ключевой сдвиг, вызванный массовым использованием небольших беспилотников. Их широкое применение привело к существенному изменению поля боя. Однако в американской армии не спешат делать выводы.
- отметил независимый военный журналист Крис Наганума.
С его слов, традиционные стратегии, включающие маневрирование пехоты, вскоре могут устареть перед лицом быстро развивающихся беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркивает настоятельную необходимость быстрой адаптации боевых порядков к этой опасности.
- говорится в издании Defence Blog.
Как указывается, коммерческие БПЛА и FPV-дроны, ранее применявшиеся в гражданских целях, теперь играют ключевую роль в военных операциях. Их многогранная полезность простирается от разведки и целеуказания до нанесения ударов, «меняя сам ландшафт ведения боевых действий». В связи с этим автор призывает американских военных не следовать консервативным подходам, а пытаться подготовиться к войне дронов.
- указывается в прессе США.