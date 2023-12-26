Пресса США: Американские военные недооценивают угрозу со стороны небольших беспилотников

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В современной войне произошел ключевой сдвиг, вызванный массовым использованием небольших беспилотников. Их широкое применение привело к существенному изменению поля боя. Однако в американской армии не спешат делать выводы.

Всегда интересно поговорить с американскими военными об угрозах, связанных с БПЛА. Похоже, что большинство боевых подразделений армии США не понимают, насколько быстро развивается беспилотная авиация, или уровень угрозы, которую она представляет

- отметил независимый военный журналист Крис Наганума.

С его слов, традиционные стратегии, включающие маневрирование пехоты, вскоре могут устареть перед лицом быстро развивающихся беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркивает настоятельную необходимость быстрой адаптации боевых порядков к этой опасности.

Крошечные беспилотники стоимостью в несколько сотен долларов продемонстрировали свою эффективность в зонах конфликтов, таких как Украина, представляя серьезную угрозу для дорогостоящих объектов, таких как танки

- говорится в издании Defence Blog.

Как указывается, коммерческие БПЛА и FPV-дроны, ранее применявшиеся в гражданских целях, теперь играют ключевую роль в военных операциях. Их многогранная полезность простирается от разведки и целеуказания до нанесения ударов, «меняя сам ландшафт ведения боевых действий». В связи с этим автор призывает американских военных не следовать консервативным подходам, а пытаться подготовиться к войне дронов.

Американские военные по-прежнему недооценивают угрозу со стороны небольших БПЛА

- указывается в прессе США.