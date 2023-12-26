ВС Словении получили первый самолет ВТА C-27J "Спартан"

ЦАМТО, 25 декабря. Группа Leonardo 20 декабря объявила о передаче Минобороны Словении первого (из двух заказанных) самолета ВТА C-27J Next Generation.

Контракт на их поставку был заключен в рамках подписанного 17 ноября 2021 года межправительственного соглашения Италии и Словении.

Самолет оснащен стеклянной кабиной с пятью многофункциональными цветными экранами, РЛС для тактических транспортных задач, современными системами связи, включая спутниковую, баллистической защитой важных элементов и законцовками крыла, улучшающими его аэродинамические характеристики.

Как заявлено, C-27J был выбран Министерством обороны Словении, поскольку полностью соответствует требованиям к воздушным перевозкам и может применяться в международных операциях. Кроме того, самолет планируется использовать в спасательных операциях, при оказании помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и тушении пожаров. Словения также намерена использовать C-27J в новой противопожарной конфигурации, оснащенной паллетированной системой пожаротушения последнего поколения MAFFS II (Modular Airborne Fire-Fighting System) разработки United Aeronautical Corporation.

В соответствии с требованиями заказчика модульная архитектура самолета позволяет интегрировать на его борт системы дозаправки в полете, самообороны, защищенной связи и баллистической защиты для работы в условиях повышенной угрозы при транспортировке грузов, легких транспортных средств и войск. В соответствии с новыми требованиями рынка, за счет универсальности C-27J может быть быстро реконфигурирован к версии, необходимой для выполнения задач обороны или гражданской защиты.

Как сообщал ЦАМТО, межправительственное соглашение, в рамках которого Словения приобретает самолеты C-27J, 17 ноября 2021 года подписали министр обороны Италии Лоренцо Герини и министр обороны Словении Матей Тонин.

Контракт на поставку первого самолета C-27J "Спартан" для ВВС Словении был подписан с группой Leonardo 30 марта 2022 года. Соглашение также предусматривает поставку дополнительного оборудования для медицинской эвакуации, оказание услуг по обучению, интегрированную логистическую поддержку в течение двух лет.

Стоимость подписанного в 2021 году имплементационного соглашения составляет около 72 млн. евро, включая НДС. При этом базовая цена самолета составляет 48 млн. евро, цена дополнительных модулей (грузовой модуль, пассажирский транспортный модуль, модуль для перевозки инфицированных лиц, модуль для транспортировки легко и тяжело раненых с модулем контроля жизненно важных функций и пожаротушения) составляет 11 млн. евро. В общую стоимость также входят материальная поддержка, запасные части, обучение экипажа, тренажеры, техническая документация и сертификация.

Подписанная в сентябре 2023 года поправка предусматривает приобретение второго самолета C-27J той же конфигурации, что и первый, с двухлетней гарантией за 45,408 млн. евро (без учета НДС).

Помимо вышеперечисленных затрат на приобретение первого и второго самолета, необходимо оплатить поставку наземного вспомогательного оборудования, комплексную логистическую поддержку, обучение, поставку запчастей, системы пожаротушения и пассажирского транспортного модуля. Стоимость покупки двух самолетов также включает расходы управления военной авиации Италии и административные расходы Министерства обороны Италии на период действия исполнительного соглашения.

С учетом дополнительного наземного оборудования, запасных частей и сопутствующих услуг общая стоимость приобретения двух самолетов C-27J составляет 128,912 млн. евро (без учета НДС).

Поставка второго самолета ожидается в декабре 2024 года.