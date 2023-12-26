«Солдаты привыкли к холоду, но не к снегу»: французский контингент готовится к боям в Эстонии

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Французский контингент, прикомандированный к боевой группе НАТО eFP, учится действовать в холодных условиях Эстонии.
- говорится в издании Defense Industry Europe.
Бойцы французской армии оказались глубоко в эстонском лесу, в середине зимы.
- отмечается в издании.
На учениях было задействовано более 30 французских единиц техники, в основном бронеавтомобиль Griffon, но также другие боевые машины, грузовики и тяжелые пушечные бронемашины AMX-10. AMX-10 отрабатывали поиск и «ликвидацию» окопавшихся войск, отбивавшихся от них противотанковыми ракетами. Griffon благодаря камерам с высоким разрешением помогали обнаружить наступающего «противника».
- объясняют военные.
С их слов, обустройством позиций занимались по очереди. Два солдата копают снег, пока двое спят; еще два бойца остаются внутри Griffon, чтобы согреться и наблюдать за «врагом» через оптический прицел.
- говорит капитан Клэр, поясняя, что такие учения подготавливают бойцов к зимним боям в Эстонии.