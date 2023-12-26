«Солдаты привыкли к холоду, но не к снегу»: французский контингент готовится к боям в Эстонии

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Французский контингент, прикомандированный к боевой группе НАТО eFP, учится действовать в холодных условиях Эстонии.

В рамках учений при температуре до -14°C они борются не только с «врагом», но и с холодом

- говорится в издании Defense Industry Europe.

Бойцы французской армии оказались глубоко в эстонском лесу, в середине зимы.

В рамках подготовки к бою они занялись рытьем траншей в рыхлом снегу, проводя много часов на ледяном морозе

- отмечается в издании.

На учениях было задействовано более 30 французских единиц техники, в основном бронеавтомобиль Griffon, но также другие боевые машины, грузовики и тяжелые пушечные бронемашины AMX-10. AMX-10 отрабатывали поиск и «ликвидацию» окопавшихся войск, отбивавшихся от них противотанковыми ракетами. Griffon благодаря камерам с высоким разрешением помогали обнаружить наступающего «противника».

Менее высокотехнологичным является рытье укрытий в снегу. Подготовка оборонительных позиций в таких условиях всегда была сложной задачей. По ходу учений средняя дневная температура составляет -7°C, в крайних случаях опускаясь до -14°C

- объясняют военные.

С их слов, обустройством позиций занимались по очереди. Два солдата копают снег, пока двое спят; еще два бойца остаются внутри Griffon, чтобы согреться и наблюдать за «врагом» через оптический прицел.

Французские солдаты привыкли к холоду, но не к снегу

- говорит капитан Клэр, поясняя, что такие учения подготавливают бойцов к зимним боям в Эстонии.