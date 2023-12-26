Польские инструкторы обучают грузинских солдат обращению с беспилотниками и дронами-камикадзе

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Вооруженные силы Грузии недавно приобрели значительный парк современной беспилотной техники. В частности, в перечень закупленной продукции вошли польские БПЛА FlyEye и дроны-камикадзе Warmate.

Данные беспилотники успешно показали себя в ходе украинского конфликта

- отмечается в издании MilitaryLeak.

Как указывается, Тбилиси реализует амбициозную программу обновления вооруженных сил страны в рамках программы «План 2030». Приобретение указанных беспилотников является частью модернизации армии. Сделка по их закупке, подписанная в мае 2022 года, проходила через совместное польско-грузинское предприятие Delta-WB. Контракт предусматривает не только отгрузку и обслуживание дронов, но и обучение солдат обращению с ними, которое проводят польские инструкторы.

Беспилотники FlyEye имеют модульную конструкцию, обеспечивающую быструю сборку в течение нескольких минут. Готовность к запуску может быть достигнута менее чем за 10 минут. Запуск осуществляется в ручном режиме без дополнительного оборудования. БПЛА оборудован двумя камерами (оптической и инфракрасной), установленными под фюзеляжем.

Барражирующий боеприпас Warmate предназначен для доставки фугасной боевой нагрузки на дальность до 30 км. Время полета - около 70 минут.